Activa Mutua advierte que la discapacidad no incrementa el absentismo en las empresas

27/04/2017 08:10:00 Ante la ausencia de datos sobre absentismo entre trabajadores con discapacidad, Activa Mutua ha realizado un estudio con el fin de orientar las actuaciones tanto en el plano de políticas públicas del mercado laboral, como en el organizacional y de gestión en las empresas. En el se señala, entre otras cosas, que la diferencia en la tasa de absentismo de los trabajadores con discapacidad (11,2%) es insignificante respecto a los trabajadores sin discapacidad (10,6%)

El estudio “Absentismo de las personas con discapacidad en las empresas” ha sido presentado en un acto que ha presidido la Subdirectora General de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, Lourdes Meléndez Morillo-Velarde; el director de comunicación, RSC y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE, Fernando Riaño; el vicepresidente de Activa Mutua, Josep Nogués Marsal, y Miquel Àngel Puig i Tàrrec, director gerente de Activa Mutua.

El informe, liderado por Activa Mutua y confiado a ILUNION Tecnología y Accesibilidad, ha analizado 103 empresas y/o grupos de empresas con 177.166 trabajadores (4.375 con discapacidad) de diversos sectores y con representatividad en todas las comunidades

Dicho estudio destaca que un 57% de los encuestados opina que la discapacidad no influye en una mayor tasa de absentismo, pero todavía hay un 24% de los encuestados que sí opinan que absentismo y discapacidad están relacionados.

En aquellas empresas en las que existen trabajadores con discapacidad en plantilla, la percepción mayoritaria es que el absentismo laboral es similar, y por tanto, tener una discapacidad no influye en un mayor absentismo (46%), mientras que en las empresas en las que no tienen personas con discapacidad, no sabe/no contesta casi un 70%.

A pesar de estos datos, el 45% de los encuestados opina que para algunas empresas, el absentismo laboral puede ser un inconveniente a la hora de contratar a personas con discapacidad. Este hecho, se suele enmarcar dentro de otros prejuicios más generales sobre la discapacidad relacionado fundamentalmente con el desconocimiento.

“En general las empresas analizadas destacan el alto compromiso habitual de las personas con discapacidad. Un paso esencial es contemplar la discapacidad como una variable más social que individual, ya que son las condiciones de accesibilidad de los entornos, procesos, productos y servicios los que limitan o favorecen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en las empresas”, destaca Josep Nogués Marsal, vicepresidente de Activa Mutua.

Para las empresas de las que constan datos sobre el absentismo de sus trabajadores con discapacidad, este supone un 11,2%, frente al 10,6% de absentismo de la plantilla sin discapacidad.

Medidas para evitar el Absentismo y la Accidentalidad Laboral

Una gran mayoría de las empresas encuestadas (92 %) apuesta por medidas de prevención de riesgos laborales. Este factor es muy importante para la inclusión de las personas con discapacidad. Así, el análisis y adaptación de los puestos de trabajo o la inclusión de las necesidades de ese colectivo en las medidas de emergencia y evacuación, el 73% ya lo realiza, son factores decisivos para evitar el absentismo y la accidentalidad.

En una posición privilegiada, se encuentran las empresas que apuestan por la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la propia política y filosofía de la organización.

Las acciones más empleadas son: la colaboración con la comunidad local y el tejido asociativo (54%), las alianzas con entidades especializadas en integración laboral de personas con discapacidad (50%) o la adaptación de los procesos de selección a las necesidades de las personas con discapacidad (43%).

Otras medidas sencillas son la adaptación de los puestos, el teletrabajo o la flexibilidad de horarios pueden ayudar a la inclusión de personas con discapacidad en una organización.