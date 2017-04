Las startups toman la delantera en materia de sostenibilidad

20/04/2017 08:14:02 La escuela de negocios TBS Barcelona celebrará el próximo jueves 27 de abril a las 19.00 una conferencia sobre cómo las startups están aplicando con gran éxito criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en sus negocios.

La sostenibilidad ha evolucionado, pasando de ser una política de ahorro energético que adoptaban los individuos y las empresas pequeñas con menos recursos, a ser la integración de un conjunto de valores más amplios por parte de personas e instituciones. Con solo tres empresas españolas entre las 100 más sostenibles del mundo según el índice ‘Global 100 Most Sustainable Corporations in the World’ de la revista Corporate Knights, las startups han tomado la delantera y están marcando la pauta en cómo se puede aplicar una sostenibilidad integral sin dejar de ser rentable.

En este contexto, y durante una hora y media, se debatirá si esta nueva visión de las empresas es un objetivo real o es una estrategia de imagen corporativa. Se hablará sobre cuál es la aportación de estos nuevos negocios a la sociedad y de si es posible cambiar el modelo de conducta de los consumidores y empresas.

Para debatir sobre estas cuestiones, la escuela de negocios reunirá en sus instalaciones de la calle Trafalgar 10, a tres destacados ponentes: François Van Den Abeele, CEO de Sea2see Eyewear, startup dedicada a la creación de gafas realizadas con desechos de plástico extraídos del mar y reciclados que ha ganado recientemente The Venture Spain; Eva Polío, socia fundadora de la cooperativa barcelonesa FemmeFleur, empresa que ha lanzado proyectos como Lacopamenstrual y Cocoro, braguitas para la menstruación reutilizables, que ha conseguido batir récords de crowdfunding; y Donovan Balderas, responsable de desarrollo de negocios internacionales en The Social Coin, startup que fomenta la acción social y compromiso de empleados para transformar la cultura corporativa de empresas a través de acciones positivas.

Esta conferencia es la tercera que organiza la escuela de negocios TBS Barcelona para celebrar su vigésimo aniversario, después de haber celebrado una primera sobre economía colaborativa, y una segunda sobre innovación y ‘smart cities’. A esta sobre sostenibilidad le seguirá una más en el mes de mayo sobre la felicidad en el trabajo. Más información sobre todas las conferencias de TBS Barcelona aquí: http://www.tbs-education.es/es/20-years-programa-actividades

A esta conferencia sobre sostenibilidad puede asistir de forma gratuita cualquier persona que lo desee simplemente registrándose en la página web http://tbs-education.es/es/20-years/adaptarse-la-innovacion-profesionales-y-smart-cities