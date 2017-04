La entrega de los galardones contó con la presencia de más de 600 ejecutivos

MAPFRE es reconocida en Paraguay como marca preferida Top of Mind

17/04/2017 08:26:00 MAPFRE PARAGUAY ha sido reconocida por el estudio Top of Mind, como la marca aseguradora preferida por los consumidores paraguayos. Los premios Top of Mind, entregados por la revista PLUS y el diario Cinco Días, reconocen anualmente a las marcas más valiosas para los consumidores del país.