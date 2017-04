Los galardones europeos premian la integración de personas con discapacidad

Las políticas inclusivas de Carrefour España optan a los premios 'Empleo para todos 2017'

17/04/2017 08:10:00 Los premios se darán a conocer el próximo 15 junio, durante la clausura de la primera conferencia “Employment for All – A Global Perspective”, creada por organizaciones como la EUSE (European Union of Supported Employment) y EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) con objetivo ayudar a las personas con discapacidades o personas en situaciones desfavorecidas a explorar el emprendimiento y el autoempleo.