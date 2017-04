La estancia cuenta con soluciones tecnológicas para mejorar su accesibilidad

Fundación ONCE expone en Toledo una casa inteligente, accesible y sostenible

13/04/2017 08:10:00 Fundación ONCE ha presentado en Toledo una casa inteligente, accesible y sostenible, para demostrar a la sociedad que la accesibilidad es positiva para todos y que, además, no está reñida con el buen gusto. Esta iniciativa de Fundación ONCE, puesta en marcha en el marco de un convenio suscrito con el Real Patronato sobre Discapacidad, podrá visitarse en el Paseo de Recaredo hasta este viernes, 14 de abril.