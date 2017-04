Iberdrola reforma sus Estatutos Sociales para incluir el compromiso con el dividendo social

07/04/2017 08:10:00 Iberdrola ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que el presidente del grupo, Ignacio Galán, ha recibido el respaldo masivo de los accionistas de la compañía a su gestión al frente de la Sociedad. Durante su intervención ante el auditorio del Palacio Euskalduna, Ignacio Galán ha repasado, en primer lugar, el desempeño del grupo a lo largo del 2016.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dedicado parte de su discurso ante la Junta General de Accionistas al dividendo social; que la compañía distribuye en las regiones donde desarrolla su actividad en forma de: generación de empleo estable y de calidad, compras a proveedores, contribución fiscal, reducción de emisiones, apuesta por la innovación e implicación con la igualdad de género, el arte, la cultura y la inclusión de grupos en riesgo de exclusión social.

Así, Ignacio Galán ha recordado a los accionistas de Iberdrola que la actividad de la compañía genera 288.000 empleos en todo el mundo y que el grupo ha incorporado a su equipo a 2.638 personas a lo largo de 2016.

“Hemos seguido apostando por la formación de nuestro equipo humano, lo que se ha visto impulsado, además, con la creación del Campus Iberdrola”, ha añadido Galán, quien ha destacado el avance de la compañía en materia de reducción de sus emisiones, que han disminuido un 31% en el último lustro y un 75% desde el año 2000. En este sentido, la compañía se ha propuesto ser neutra en carbono en 2050.

Otro de los asuntos tratados ha sido la innovación, área a la que Iberdrola ha destinado 211 millones de euros durante el pasado ejercicio. Además, el dividendo social se ha completado, con los avances del programa 'Electricidad para todos' -que ha logrado proporcionar acceso a la electricidad a 2,5 millones de personas que carecían de este servicio- y con el respaldo al programa Universo Mujer, con el que la empresa se ha convertido en la primera compañía española que realiza una apuesta global por fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos del deporte.

Los planes de futuro

En un contexto energético marcado por el incremento de la demanda y por la necesidad de reducir drásticamente las emisiones para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, Galán ha afirmado: “Es perfectamente compatible obtener buenos resultados económicos y liderar, a la vez, la lucha contra el cambio climático”. En este sentido, el presidente de Iberdrola ha afirmado que en este proceso de transición energética resulta imprescindible una mayor electrificación de la economía.

Las necesidades futuras del sector se recogen, según ha mencionado Galán, en el estudio del Massachusetts Institute of Technology (MIT) que lleva por título 'Utility of the future'. Según este trabajo, las energéticas del futuro deberán desarrollar una estrategia a la que Iberdrola se ha adelantado más de 15 años y que consiste en desarrollar más renovables, más almacenamiento, más redes y más inteligentes y nuevas soluciones para los clientes. Es sobre estos cuatro ejes, según ha explicado el presidente de Iberdrola, sobre los que se sostiene el modelo de negocio del grupo.

También ha mencionado el liderazgo renovable en España y Europa Continental, donde las emisiones de la empresa son casi un 70% inferiores a la media del sector. Además, se ha referido a la construcción, ya en marcha, de tres nuevas centrales hidroeléctricas reversibles en el río Támega, al norte de Portugal, una vez completadas las plantas de bombeo en España.

En lo referente a México, país en el que Iberdrola es el primer productor privado de electricidad, el presidente de la compañía ha explicado que Iberdrola contará allí con una capacidad superior a los 10.000 megavatios (MW) en 2020, una vez concluidas las diez plantas que actualmente están en construcción. “Con ello, antes del final de la década nuestra producción total mexicana superará ya a la que tenemos actualmente en España”, ha añadido.

Iberdrola cumple las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV

Iberdrola ha sometido a aprobación una nueva reforma del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, con el objetivo de incorporar a sus Estatutos Sociales el compromiso con el mencionado dividendo social y con la Misión, Visión y Valores de la empresa.

Ignacio Galán ha puesto de manifiesto que Iberdrola ha sido la primera cotizada en publicar una memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones, en la que se detallan los temas clave tratados durante 2016.

“Además -ha añadido Galán- me satisface poder decir que, en cuanto al porcentaje de consejeras, duplicamos la media de las empresas del Ibex 35, con todas nuestras comisiones consultivas presididas por mujeres y con una consejera coordinadora”.

El Consejo de Administración del grupo ha aprobado también la Política contra la corrupción y el fraude. Todo ello ha llevado a Iberdrola a ser reconocida, por cuarto año consecutivo, como una de las empresas más éticas del mundo por el Ethisphere Institute, siendo la única compañía española distinguida por esta institución.

Para concluir, el presidente del grupo ha manifestado: “Somos conscientes del papel fundamental que tenemos como motor de desarrollo económico y social pero queremos ir más allá y hacer de esta empresa, una compañía aún más grande y rentable, innovadora, solidaria y adelantada socialmente”.