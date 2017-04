La contribución de MSC Cruceros con UNICEF supera los 6.5 millones de euros

06/04/2017 08:37:21 La recaudación alcanzada se ha utilizado para suministrar a niños desnutridos una comida terapéutica específica llamada “Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF)”, como Plumpy’Nut, con más de dos millones de sobres RUTF, entregados a niños en Etiopía, Sudán del Sur, Somalia y Malawi. La compañía también ha enviado recientemente seis contenedores con más de 22.000 suministros necesarios para contribuir al esfuerzo de ayuda en Malawi.

“Estamos entusiasmados por haber alcanzado este nuevo hito, y ha sido gracias al altruismo de nuestros clientes. Como empresa familiar, nos importa el bienestar de las familias de todo el mundo. A través de los fondos recaudados a bordo de nuestros barcos, gracias a nuestra iniciativa "Get on Board for Children", proporcionamos alimentos que salvan la vida de niños desnutridos en todo el mundo donde y cuando más lo necesitan", ha aafirmado Pierfrancesco Vago, Presidente Ejecutivo de MSC Cruceros.

La asociación entre MSC Cruceros y UNICEF comenzó en 2009 y juntos han lanzado la iniciativa global “Get on Board for Children”, con el fin de ayudar a los niños con malnutrición en países en desarrollo o afectados por la crisis. La iniciativa alienta a los clientes de MSC Cruceros en toda su flota a hacer una donación a UNICEF. Hasta el momento, gracias a sus contribuciones y a las entregas del Ready-to-Use Therapeutic Food por la unidad de negocio de contenedores, más de 6.300 niños han sido atendidos en Somalia, más de 9.400 en Sudán del Sur y Etiopía y, recientemente, más de 41.500 en Malawi.

Haciendo frente a múltiples desafíos como la escasez de alimentos, las inundaciones, las economías estancadas y las sequías prolongadas, la necesidad de ayuda alimentaria en estos países es crucial, especialmente para los niños. A través de esta asociación, MSC Cruceros y UNICEF tratan de combatir juntos el hambre y ya han contribuido a mejorar la vida de casi 67.000 niños y sus familias desde el 2014. Este año, se han registrado 54.053 casos de desnutrición aguda grave en Malawi, donde MSC Cruceros es el único socio corporativo que trabaja para apoyar la zona, ayudando a UNICEF a llegar a más del 40% de los niños severamente desnutridos del país.

La generosidad de los clientes de MSC Cruceros se ha ampliado mediante la donación adicional de más de 22.000 artículos esenciales directamente a Malawi para, de esta manera, ayudar en el esfuerzo de socorro. Los seis contenedores enviados llegarán este mes a bordo de uno de los barcos de MSC Carga y se entregarán artículos esenciales como colchones y sábanas, bicicletas, ollas, cuencos y cucharas, herramientas agrícolas para ayudar a las comunidades a cultivar, así como pizarras, lápices escolares, libros de dibujo, juguetes y títeres para los niños.

Vago ha añadido: “A principios de este año, cuando visité el campamento de UNICEF en Malawi, pude ver con mis propios ojos cómo podemos influir en la vida de tantos niños y volví todavía más comprometido con el programa que dirigimos con UNICEF.”

La decisión actual de concentrar la ayuda en Malawi se basa en distintos motivos, tal y como explica Elisabeth Muller, Directora Ejecutiva de UNICEF en Suiza: “Después de un largo período de sequía en 2014, Malawi fue devastado por graves inundaciones a principios de 2015 que sumergieron aldeas, casas, cultivos y ganado. Estas condiciones meteorológicas se han combinado con el fenómeno de El Niño, el calentamiento del Pacífico en los últimos 50 años, y han causado estragos en las vidas de los niños más vulnerables. Estas inclemencias han incrementado la vulnerabilidad de los niños frente a la malnutrición y han llevado a Malawi a la peor crisis alimentaria de los últimos diez años”.

“Malawi está experimentando su peor crisis alimentaria en más de una década, con 6,5 millones de personas, incluyendo 3,5 millones de niños, actualmente afectados y con necesidad de asistencia alimentaria en 24 distritos. La situación nutricional de los niños menores de cinco años en Malawi es muy delicada, con un riesgo significativo de deterioro adicional debido a la situación alimentaria del país. La malnutrición aguda es la vertiente más peligrosa y actualmente afecta a 100.000 niños. Estos niños, en especial los menores de dos años, corren un alto riesgo de muerte”, ha manifestado Muller.

Para ayudar al mayor número de niños, UNICEF está realizando exámenes masivos de desnutrición en niños menores de cinco años en 15 distritos, llegando al 100 % de Malawi. Además, esto contribuirá a sensibilizar a las comunidades sobre la prevalencia de la malnutrición.

Con el objetivo de seguir creando concienciación acerca de este tema a bordo de sus barcos, MSC Cruceros organiza actividades educativas y de entretenimiento para niños y padres. Cada semana, el programa a bordo de todos los barcos de la compañía incluye un día dedicado a UNICEF, con divertidos juegos, un desfile y la distribución de un folleto para sensibilizar a los más pequeños acerca de la malnutrición en el mundo. Reciben también un pasaporte de Ciudadano del Mundo de UNICEF, que es sellado después de completar cada actividad educativa, convirtiéndolos en embajadores de los derechos del niño en todo el mundo.

UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con 70 años de experiencia en cooperación para el desarrollo y asistencia en situaciones de emergencia, trabaja para garantizar la supervivencia y el bienestar de los niños en todo el mundo. Entre sus campos de actuación se incluye la salud, la nutrición, la educación, el agua y el saneamiento, así como la protección de los niños contra el abuso, la explotación, la violencia y el SIDA. Con sus programas, UNICEF está presente en más de 190 países y territorios. El nuevo hito de recaudación de fondos subraya el compromiso continuo de MSC Cruceros y sus clientes para ayudar y lograr efectos positivos a través de la iniciativa “Get on Board for Children”.