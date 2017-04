GSK recauda más de 300.000 euros con su iniciativa ‘Trek For Kids’

06/04/2017 08:03:56 40 empleados de la farmacéutica británica recaudaron un 160% más de lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Cada euro aportado por los empleados será igualado por GSK y entregado en su totalidad a Save the Children.

GSK ha recaudado más de 300.000 euros para ‘Trek For Kids’, un proyecto parte de la alianza mundial entre la farmacéutica británica y Save the Children. Esta increíble iniciativa reunió a 40 empleados de GSK que escalaron el Monte Kenia y recaudaron esta cifra para colaborar con Save the Children y ayudar a salvar la vida de miles de niños.

Este año, los aventureros escogidos de 24 países diferentes, entre los que se encuentra Luis Alfonso Maldonado, del centro de I+D de GSK España, han demostrado el compromiso con la infancia y la solidaridad recaudando un 160% más de lo necesario para comenzar la aventura, sumando un total de más de 300.000 euros (260.000 libras) recaudados que serán entregados a Save the Children e igualados por GSK.

Entre el 27 de febrero y el 7 de marzo, los ‘trekkers’ recorrieron 75 kilómetros, escalaron los 4.985 metros del Monte Kenia y pasaron 5 noches a temperaturas bajo cero para poder ser embajadores de esta importante alianza y así conocer la valiosa labor de Save the Children en aquel país. Para Luis Alfonso Maldonado, el representante español, “Poder vivir de primera mano los increíbles resultados de la alianza de GSK y Save the Children ha hecho que nos demos cuenta de lo importante que es seguir luchando para que los niños tengan acceso a los medicamentos y vacunas que necesitan”.

Hasta la fecha, el programa que la ONG tiene en marcha con la colaboración de GSK, ha entrenado a 570 trabajadores de salud comunitaria y a 20 matronas en el cuidado de recién nacidos, ha establecido 54 unidades de salud comunitaria y ha distribuido equipamiento básico para recién nacidos en 33 centros de salud.

La colaboración mundial firmada entre GSK y Save the Children, persigue salvar la vida de un millón de niños a través de la ampliación de las coberturas de vacunación, el desarrollo de formulaciones pediátricas de medicamentos y el aumento de la formación de profesionales sanitarios en los países más desfavorecidos. En palabras de Andrés Conde, director general de Save the Children en España, “Gracias a alianzas como esta, en

Save the Children estamos trabajando para transformar y mejorar la salud de más de 2,6 millones de niños y así dar solución a las principales causas de muerte infantil”.

Dentro del compromiso con la innovación responsable de esta compañía, GSK España recaudó en 2016 más de 16.000 euros para diferentes causas benéficas, dentro de los cuales 12.000 fueron destinados exclusivamente a su alianza con Save the Children.