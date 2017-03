Forética y APROSER resaltan la importancia de integrar la RSC en la contratación pública

28/03/2017 08:14:20 La Jornada, que ha tenido lugar en Madrid, ha destacado, el importante papel que juega la priorización de criterios de responsabilidad social en los procesos de contratación pública, como elemento legitimador de la función social de la Administración pública. En el evento se han analizado, a través de una mesa de debate, modelos de excelencia en procesos de contratación pública en Madrid.

La sede de la CEOE ha acogido la Jornada “Excelencia en la contratación pública en Madrid” organizada por Forética, la asociación de empresas y profesionales para el fomento de la responsabilidad social empresarial (RSE) en España y Latinoamérica, junto a APROSER, la patronal de compañías privadas de servicios de seguridad.

El acto ha servido para poner de manifiesto el importante papel que juega la responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación pública, como garante del cumplimiento de los criterios de calidad exigibles en todos los sectores y, especialmente, en el sector de la seguridad privada por su vínculo directo con la seguridad ciudadana y la sociedad. Durante la jornada se han analizado en profundidad, muchos elementos determinantes para la integración de la RSC en los procesos de contratación pública, teniendo como marco el informe elaborado por Forética, con la colaboración de APROSER, “La responsabilidad social corporativa en la contratación pública de servicios de seguridad privada”.

Entre las principales conclusiones del informe se evidencia cómo la primacía de los criterios de responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación pública de servicios de seguridad privada, constituye una herramienta que mejora la competitividad y refuerza el papel de la Administración Pública como organismo al servicio del ciudadano. En un sector como el de la seguridad privada -con unos impactos sociales muy importantes- el informe destaca que aquellas empresas que optan por modelos más sólidos de selección, retribución y formación garantizan una fuerza de trabajo en mejor disposición de desarrollar eficientemente su tarea, y con una mayor calidad en el servicio prestado.

Además, estas empresas, dentro de un sector muy intensivo en mano de obra, son capaces de generar un mayor dividendo social, contribuyendo a través de las cotizaciones sociales a la sostenibilidad del estado de bienestar y devolviendo, por esta vía indirecta, una parte del importe recibido a través de los contratos públicos.

Principales conclusiones de la jornada

Según ha destacado el presidente de APROSER, Ángel Córdoba, en la apertura del evento, la Administración no dejar de ser una empresa, además la principal y mayor contratante de este tipo de servicios, por lo que debe de dar ejemplo y servir de guía para el resto en sus políticas de responsabilidad social, no se trata, cuando además no se puede, de gastar más, sino de invertir mejor sus recursos, en especial los dedicados a garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Recalcó que ya no basta con la buena voluntad y la aplicación del sentido común por parte de algunos responsables de la licitación pública, cada vez más extendida, y que hay que enmarcar legalmente esa predisposición a hacer bien las cosas. Como pasos previos para ello recomendó una revisión del clausulado de la reforma laboral en lo referente a sectores intensivos en mano de obra –como la reconsideración de la no primacía de la negociación colectiva sectorial-, y del texto de la actual ley de contratos del estado, donde las referencias a una exigible calidad en la prestación de los servicios es prácticamente inexistente, así como, en su caso, que lleve a su máxima expresión esa responsabilidad social convirtiéndola también en subsidiaria.

En el acto se han destacado las conclusiones de la mesa de debate sobre buenas prácticas en la contratación pública en Madrid. Begoña Fernández, Directora General de Contratación y Servicios del Ayuntamiento de Madrid, ha centrado su intervención en analizar el modelo de contratación del Ayuntamiento de Madrid, con la necesaria inclusión de cláusulas sociales, empezando por las referidas a la calidad en el empleo, y en la importancia de avanzar hacia modelos de contratación innovadores. El Director General de Contratación de la Comunidad de Madrid, Jesús Alejandro Vidart, ha puesto el foco en la inclusión de criterios cualitativos en la contratación, alejándonos de la mera subasta, y Juan Manuel Salgado, Responsable de contratación de servicios de seguridad de Patrimonio Nacional, ha ahondado en la importancia de definir umbrales técnicos mínimos como criterio definidor de la prestación de servicios bajo parámetros de calidad.

En la clausura, que ha corrido a cargo del Director General de Forética, Germán Granda, se ha destacado el importante compromiso asumido por APROSER en su decidida apuesta por la integración de la responsabilidad social en las empresas de seguridad privada, dando la oportunidad a los contratantes de poder optar siempre por alternativas responsables en los procesos de adjudicación.