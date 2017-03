Fundación Vodafone y Fundación ONCE crean un fondo para el impulso de la accesibilidad audiovisual

27/03/2017 08:20:17 Este acuerdo prevé la puesta en marcha de una comunidad de voluntarios para la subtitulación de contenidos además de una serie de iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas con discapacidad.

Fundación Vodafone España y Fundación ONCE han firmado un acuerdo para la creación de un fondo destinado al impulso de la accesibilidad audiovisual. Santiago Moreno, director general de Fundación Vodafone España, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, fueron los encargados de suscribir este acuerdo específico previsto en el convenio marco de colaboración suscrito por ambas entidades en mayo de 2014.

Desde entonces las dos fundaciones trabajan de manera conjunta en materia de diseño para todos y de accesibilidad universal con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad y de toda la sociedad en su conjunto.

En concreto, el presente anexo formaliza la colaboración entre ambas entidades para la creación del fondo para el ‘Impulso de la accesibilidad audiovisual’. Según recoge el documento se comprometen a configurar y poner en marcha una comunidad de voluntarios que produzcan la subtitulación de contenidos audiovisuales. Esta comunidad, que se formará a partir del colectivo de ‘Voluntarios de la Fundación Vodafone’ –que ya suma 100 personas- se encargará de producir el subtitulado de los contenidos y provocar la transformación digital de esta actividad.

Asimismo, trabajarán para facilitar la transcripción de las clases en al menos seis universidades españolas y para mejorar el acceso al aula de alumnos sordos o de otros colectivos cuya participación plena en la actividad académica se vea favorecida por la aplicación de estas técnicas.

La Fundación Vodafone España realizará una donación de 145.000 euros a dicho fondo y será la comisión de seguimiento del convenio marco de colaboración la que determinará los proyectos elegibles para su financiación.

Por su parte, Fundación ONCE se compromete a participar activamente en la gestión del fondo para el impulso de la accesibilidad audiovisual, así como en los proyectos que se desarrollen para ser financiados. Asimismo, difundirá entre sus patronos relacionados con la accesibilidad audiovisual este proyecto, invitándoles a valorar una posible adhesión a esta iniciativa.

Tras la firma del acuerdo, Moreno explicó que “este convenio refuerza nuestra apuesta por mejorar la calidad de vida de las personas gracias a los avances que nos aportan las nuevas tecnologías”. Además recalcó que “es un honor seguir colaborando e impulsado proyectos con Fundación ONCE, referente en el ámbito asociativo de nuestro país”.

Por su parte, Martínez Donoso afirmó que para Fundación ONCE este camino emprendido de la mano de la Fundación Vodafone es “un paso muy importante”. “Queremos que se siga avanzando en la accesibilidad, no sólo con la subtitulación sino también con la lengua de signos, la audiodescripción y la lectura fácil”. “Es un gran paso y me siento especialmente feliz de poder seguir trabajando para lograr una sociedad mucho más inclusiva”, aseveró.

En el acto también estuvieron presentes Concha Díaz, presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas); Carmen Jáudenes, directora de Fiapas (Confederación Española de Familias de Personas Sordas), y Belén Ruiz, directora de CESyA (Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción).