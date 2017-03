Julia, el nuevo personaje de Barrio Sésamo con autismo

22/03/2017 08:32:03 El nuevo personaje tiene como objetivo que los más pequeños se familiaricen con esta enfermedad y evitar los prejuicios. El autismo afecta a uno de cada 68 niños en edad escolar, la idea es que cuando los niños encuentren compañeros en clase, en su vida real, el autismo les sea familiar. Que vean que ellos también pueden ser sus amigos y ayudar a la audiencia a entender que un niño con autismo no reacciona de la manera que uno podría esperar.

Barrio Sésamo es verdaderamente una institución en la parrilla televisiva. Siempre han intentado divertir educando y esta vez su reto ha ido un poco más allá. ¿Cómo se introduce un tema como el autismo a los niños?

Barrio Sésamo lo ha tenido claro y así lo ha explicado en una entrevista en la CBS. El anuncio lo ha hecho la guionista del prestigioso programa infantil, Christine Ferraro.

La solución ha sido un nuevo muppet, Julia de cuatro años que sufre este trastorno. De esta manera los más pequeños reconocerán los síntomas y lo asuminarán dentro de la normalidad. De esta manera se conciencia sobre el autismo infantil y se reducen los prejuicios.

Julia sale en tebeos y libros desde 2015. Y ahora da el salto a la pequeña pantalla, dónde compartirá aventuras con El Monstruo de las Galletas, Epi y Blas.

Christine Ferraro lleva 25 años escribiendo guiones para Barrio Sésamo. Lo primero que pensó es … Pero, ¿cómo retratar el autismo? “Es complicado porque el autismo no es una cosa, es diferente para cada persona que tiene autismo. Hay una expresión que dice: Si has conocido a una persona con autismo, has conocido a una persona con autismo". Explica Ferraro en su entrevista en la CBS.

Lo que se pretende es que cuando los niños encuentren compañeros en clase, en su vida real, el autismo les sea familiar. Que vean que ellos también pueden ser sus amigos y ayudar a la audiencia a entender que un niño con autismo no reacciona de la manera que uno podría esperar.