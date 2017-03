El 5G será 10 veces más eficiente que el 4G, según Ericsson

16/03/2017 08:43:30 Refuerza las prácticas de negocio responsable en sus actividades empresariales. Las acciones de Technology for Good tienen un impacto positivo en 89 millones de personas.

El 24º informe anual de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de Ericsson describe los progresos para conectar empresa y sostenibilidad. Tomando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia para el impacto de la compañía en la sociedad, el informe detalla los hitos de la compañía en tres áreas: empresa responsable, energía, medio ambiente y cambio climático e Internet para todos.

Börje Ekholm, presidente y CEO de Ericsson, sostiene que “suministrar Internet a la población mundial es una gran oportunidad de negocio y una manera potente de cumplir con los Objetivos. Conectando nuestra cartera de productos, nuestros clientes con la sostenibilidad, queremos construir una compañía fuerte y rentable ahora y en el futuro”.

Energía, medio ambiente y cambio climático: premio al Pure solar

El compromiso de Ericsson por aportar un rendimiento energético superior incluye una atención especial por el 5G, el objetivo de reducir drásticamente el uso del diésel y asegurar que la plataforma de Ericsson Radio System siga siendo la más eficiente energéticamente del mercado.

Ericsson seguirá sumando esfuerzos para garantizar que, en un plazo de cinco años, su cartera de producto 5G sea diez veces más eficiente desde el punto de vista energético (por datos transferidos) que la actual tecnología 4G.

Pure Solar, un proyecto desarrollado con Telenor en Myanmar, incluyó el despliegue del primer emplazamiento mundial con energía solar de 500 W.

Tras solo un año en funcionamiento, el sitio ha resultado ser más económico que la alternativa con diésel. Precisamente este proyecto acaba de ganar el Green Mobile Award 2017, otorgado por la GSMA durante el MWC 2017. El galardón destaca cada año el papel de la industria móvil en el desarrollo de economías, industrias y estilos de vida bajos en emisiones gracias a una eficiencia energética optimizada, programas de compensación de emisiones, fuentes de energía alternativas, reciclaje, conservación, viajes, fabricación y reducción de costes logísticos y consumo compatible con el medio ambiente.

Ericsson fue reconocido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por su labor en el proyecto de los Manglares Conectados y resistencia al clima en Malasia.

En los últimos cinco años hemos reducido las emisiones de CO2 por empleado en un 45%, con atención especial en los viajes de empresa, transporte de productos y uso de energía en nuestras instalaciones.

Internet para todos

Elaine Weidman-Grunewald, vicepresidenta y responsable de Sostenibilidad de Ericsson, asegura: “Cuando 4.000 millones de personas más están online, sabemos que la banda ancha móvil es fundamental. La manera más rápida y eficiente de hacerlo es ofreciendo actualizaciones de 2G a 3G y a 4G, y centrándonos en aportar soluciones para nuestros clientes que respondan a las barreras de asequibilidad y accesibilidad”.

En 2016, Ericsson lanzó una nueva serie de soluciones de banda ancha móvil con una disminución del 40% en el coste total de propiedad. Esto hace posible que las inversiones en banda ancha móvil sean viables en mercados cuya renta per cápita es baja, ayudando a incrementar la cobertura 3G y 4G y haciendo Internet disponible para más personas:

Las iniciativas de Technology for Good de Ericsson impactan ahora positivamente en 89 millones de personas con programas como Connect To Learn y Ericsson Response. La iniciativa global de educación Connect To Learn se ha desplegado en 23 países y ayuda a más de 80.000 estudiantes.

En octubre de 2016, tras el huracán Matthew en Haití, el programa de voluntarios de Ericsson Response realizado a petición de nuestro socio, el World Food Programme, los voluntarios desplegaron y pusieron en marcha equipos de telecomunicaciones de emergencia y suministraron asistencia técnica, estableciendo 16 lugares para dar soporte a organizaciones humanitarias.

Negocio responsable

Ericsson admite que dirigir un negocio responsablemente es esencial para los valores de nuestra compañía y nuestro objetivo es seguir reforzando constantemente nuestros programas y procesos cada año. En 2016 hicimos nuestra primera declaración sobre Esclavitud Moderna y Tráfico de Personas para el Ericsson Group. La compañía tiene una filosofía de tolerancia cero en corrupción y ha reforzado de modo significativo su programa anticorrupción durante 2016.



Durante un proceso sobre cumplimiento de ventas se revisaron más de 600 casos. Por tercer año consecutivo, Ericsson reportó según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y sigue siendo la única compañía TIC que lo hace. Junto con la World Childhood Foundation (Fundación para la Infancia), lanzamos una app de aprendizaje móvil para que padres, profesores y cuidadores prevengan y detecten el abuso sexual infantil.