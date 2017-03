El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de Forética con nueva estrategia para 2017

10/03/2017 10:57:29 El Clúster, compuesto por 48 grandes empresas, que representan más del 20% del PIB de España en volumen de facturación, pondrá especial foco este año en la cuantificación del valor de la transparencia y de la buena gobernanza en las empresas y su impacto en el mercado. Además, analizará el grado de interés por parte de los inversores en el empleo de la información extra-financiera en su toma de decisiones. Casi dos tercios de los consejos de administración tratan la integridad en sus reuniones, y un 27% lo hacen al menos trimestralmente. Una de las principales conclusiones del estudio elaborado por IBE, en el que ha colaborado Forética, que analiza las tendencias en integridad en compañías más avanzadas en materia.

La sede del ICO ha acogido la primera reunión en 2017 de las empresas miembro del Clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, coordinado por Forética en España.

El encuentro ha servido para abordar la estrategia del grupo en 2017, presentar las temáticas que centrarán la investigación, el diálogo y el intercambio de conocimiento y dar la bienvenida a los nuevos miembros.

Durante la reunión se han presentados los resultados del estudio European Survey on Corporate Ethics Policies and Programmes, elaborado por el Institute of Business Ethics (IBE), con la colaboración de Forética. El estudio, que evalúa la madurez de empresas europeas en material de integridad e implantación de sistemas de compliance, ha identificado que, aunque existe una preocupación empresarial clara por la priorización de los modelos de integridad en su gestión, revelando que más de 60%, de las empresas encuestadas, tratan estos temas en sus Consejos de Administración, aún queda un amplio margen de mejora entre los líderes empresariales; apenas un 42% de los encuestados, revelan identificar en sus superiores un apoyo decidido a la integridad.

Como cierre, se han presentado las nuevas incorporaciones de 2017: Cecabank, Grupo Antolín, Isdefe Meliá y Popular. El Clúster, liderado por Aena, Bankia, Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin, está actualmente compuesto por 48 grandes empresas españolas que, con el apoyo y coordinación de Forética, centrarán su atención, en el segundo semestre, en los temas de compliance, integración de modelos de buen gobierno en empresas no cotizadas y creación de valor a través de la transparencia.

La lista completa de empresas participantes es la siguiente: Airbus, Atresmedia, Banco Santander, Bankinter, BT España, Calidad Pascual, Cecabank, CIE Automotive, Correos, Cuatrecasas, DKV Seguros, Ebro, Ecoembes, El Corte Inglés, EMASESA, Enagás, Endesa, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Grupo DIA, Grupo Antolín, GSK, Heineken, Ibercaja, ICO, Isdefe, ILUNION, Indra, KPMG, LafargeHolcim, Lilly, Mediaset, Meliá, Metro de Madrid, Mutua Madrileña, OHL, Popular, Quironsalud, Reale Seguros, Red Eléctrica, Sacyr, Sanitas, SuezEnvironnement España y Vodafone.

En palabras del Director de Desarrollo Corporativo y Coordinador del Clúster, Jaime Silos, “a lo largo de este segundo año de vida del Clúster, éste tiene como objetivo seguir siendo el referente en material de transparencia, buen gobierno e integridad y continuar su labor de trasladar al contexto español las principales tendencias y conversaciones a nivel mundial de estas temáticas, desde la perspectiva empresarial, colaborando con las Administraciones Públicas y líderes de opinión”.