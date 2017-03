“Acortando distancias”, un proyecto de Venca y la Fundación Vicente Ferrer

08/03/2017 07:52:11 Las bicicletas se convierten en un vehículo eficaz para luchar contra la discriminación y garantizar la continuidad en los estudios y, por consiguiente, lograr un futuro digno e independencia económica. Venca hará extensivo el reto a sus clientas con el objetivo de poder donar un total de 100 bicicletas.

Venca reafirma su compromiso con los proyectos sociales a través de su colaboración con el proyecto “Acortando distancias”. Una iniciativa, impulsada conjuntamente por Venca y la Fundación Vicente Ferrer, que tiene como objetivo principal evitar el abandono escolar y reducir tanto la brecha de género en la educación como la violencia de género en el área de Madakasira (India).

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Venca colaborará con jóvenes estudiantes de un total de 11 aldeas facilitando 60 bicicletas para que puedan llegar al centro educativo de Amidakagondi, y seguir cultivando su crecimiento personal, su libertad y su independencia económica.

En Anantapur (India) una de las causas más comunes de abandono escolar entre los adolescentes es la distancia que existe entre los hogares con los centros escolares. El 41% de los adolescentes viven a 7 y 9 kilómetros de los centros escolares más próximos a su hogar, por lo que con la distribución de estas bicicletas se lucha para afrontar las 3 principales dificultades que se encuentran en el camino los estudiantes y que impiden priorizar la educación ante otras necesidades básicas, como es la ausencia de una red de transporte público fiable, la inseguridad en los caminos y la falta de recursos económicos.

Actualmente, este proyecto distribuye bicicletas tanto a chicos como a chicas adolescentes para facilitarles un medio de transporte y, de este modo, dar continuidad a sus estudios, como mínimo hasta el décimo curso, sin ningún abandono. Para la distribución de las bicicletas se da preferencia a las niñas y niños que se encuentran en aldeas muy lejanas (grados 6 – 10) y que no tienen acceso a ningún tipo de medio de trasporte. Además, paralelamente se realizan acciones de concienciación y motivación entre las comunidades rurales para trasmitir la importancia de la escolarización de los más pequeños del hogar.

Además, entre el 6 y el 31 de marzo, Venca realizará un llamamiento en sus perfiles de redes sociales para conseguir la colaboración de todos sus seguidores y dar apoyo al programa a través de la interacción de éstos. Para ello se contará con la participación de influencers referentes en España y concienciadas con causas filantrópicas - como Barcelonette, Trends and Fashion, No Soy tu Estilo, Dos en la Pasarela, Corazón de Maniquí, Romantic and Chic, Miss Herisson, By my Heels, El blog de Silvia y El Armario de Pandora- que darán difusión en sus canales informativos animando a todos sus seguidores a formar parte del reto lanzado conjuntamente por Venca y FVF en el portal Mi Grano de arena para poder entregar 100 bicicletas.