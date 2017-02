Quirónsalud y Fundación ONCE se unen por la inserción laboral de personas con discapacidad

Quirónsalud contará con Inserta para abordar los procesos de selección de candidatos

23/02/2017 08:10:00 Fundación ONCE y Quirónsalud han firmado un Convenio Inserta para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad en el grupo hospitalario durante los próximos tres años. El acuerdo, suscrito por Luisa Martínez Abasolo, directora general de Recursos Humanos, Docencia y RSC de Grupo Hospitalario Quirónsalud, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, se enmarca en el programa operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando la Fundación ONCE a través de Inserta Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.b