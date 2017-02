Llega la teleasistencia móvil accesible

17/02/2017 08:48:48 Se presentan también los primeros juegos móviles accesibles para personas ciegas y la versión para dispositivos móviles del juego de la boccia. La teleasistencia móvil se hace accesible para todos los colectivos gracias a la compatibilidad con todo tipo de productos de apoyo. La aplicación barcelonesa App&Town de guiado para personas con discapacidad intelectual estará presente en el congreso.

La Fundación Vodafone España ha presentado en Barcelona las soluciones que mostrará en la próxima edición del Mobile World Congress (que se celebrará entre el 27 de febrero y el 2 de marzo), todas ellas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la tecnología dentro de su iniciativa “Conectados por la Accesibilidad”. A lo largo del acto, presidido por Santiago Moreno, Director General de la Fundación Vodafone España, y Albert Buxadé, Director de Vodafone en Cataluña, se han presentado aplicaciones que facilitan la accesibilidad de distintos colectivos a las ventajas de los dispositivos móviles, incluyendo soluciones de teleasistencia y juegos accesibles para todos.

La Fundación de Tecnologías Sociales (TECSOS), una iniciativa de Cruz Roja Española y la Fundación Vodafone España, presentará en el Mobile World Congress su proyecto de Teleasistencia Móvil Accesible. Pionera en la teleasistencia móvil, TECSOS la acerca ahora a personas con discapacidad auditiva, visual o física, haciéndola universal y compatible con productos de apoyo como lectores de pantalla y pulsadores.

TECSOS se ha servido además de la aplicación EVA Facial Mouse, desarrollada por el tarraconense César Mauri, en colaboración con la Fundación Vodafone, para permitir el acceso al servicio mediante el seguimiento del rostro del usuario a través de la cámara frontal de los dispositivos. EVA Facial Mouse, que cuenta ya con más de 470.000 descargas, será especial protagonista de la próxima edición del Mobile World Congress, ya que se encuentra entre las soluciones nominadas para los Global Mobile Awards 2017 de la GSMA en la categoría “Best Use of Mobile for Accessibility & Inclusion”.

Juegos accesibles para todos los colectivos

La Fundación Vodafone presentará en el congreso dos soluciones móviles desarrolladas para acercar los juegos a personas con discapacidad. La primera de ellas, el “Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone”, incluye una serie de juegos accesibles a personas con discapacidad visual grave, los primeros del mundo en ser diseñados específicamente para las personas ciegas, y a los que también podemos jugar todos. Gracias a estos juegos, los usuarios pueden entrenar su mente en áreas como la memoria, el cálculo o las funciones ejecutivas al tiempo que se divierten. Los nueve juegos disponibles hasta ahora están recopilados en la aplicación Unobrain y están disponibles de forma gratuita para iOS y Android para aquellos que utilizan los servicios de accesibilidad como lectores de pantalla.

Por otro lado, también mostrará Bocciapp, una aplicación accesible que recrea el popular deporte de la boccia, disponible en Android también de forma gratuita. Bocciapp puede jugarse tanto pulsando la pantalla táctil del móvil como con pulsadores, permitiendo su uso por parte de personas con parálisis cerebral y discapacidad física.

La barcelonesa App&Town, ganadora en los X Premios de Innovación de la Fundación

En el stand de Vodafone del Mobile World Congress también estará presente uno de los proyectos galardonados en la última edición de los Premios Connecting for Good a la Innovación en Telecomunicaciones: la barcelonesa App&Town, desarrollada por Massfactory, es un sistema que permite a las personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental y con riesgo de desorientación, realizar desplazamientos en transporte público con un guiado a través de una aplicación móvil y una monitorización constante.