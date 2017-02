Invertir en empresas con buena gobernanza es más rentable en el largo plazo, según los expertos

16/02/2017 08:05:59 La inversión en empresas socialmente responsables y con buen gobierno corporativo es más rentable en el largo plazo. Así lo ponen de manifiesto dos estudios elaborados por los catedráticos Costanza Consoladi, de la Universidad de Siena, y Sunil Poshakwale, de la Cranfield School of Management. Ante esta constatación MAPFRE ha presentado el Good Governance Fund, un fondo de inversión que combina la inversión en valor y el buen gobierno corporativo.

En el trabajo titulado “Focusing on G within the ESG Framework: Does it pay off?”, la catedrática de la Universidad de Siena, Costanza Consoladi, explica que las compañías con altas puntuaciones en los rankings de buen gobierno corporativo tienden a mostrar mayores tasas de retorno sobre sus activos, beneficio neto y crecimiento de márgenes y facturación que aquellas empresas con peor gobernanza. Además, según este estudio dirigido por Costanza Consoladi, el buen gobierno corporativo mejora las prácticas contables, reduce el coste de capital, provoca un mayor compromiso por parte de los stakeholders, mejora la reputación y fomenta la innovación. Todo ello es lo que hace, según Consoladi, que las compañías con mejor gobierno corporativo generen, a largo plazo, una mayor rentabilidad para los inversores.

Por su parte, Sunil Poshakwale, de la Cranfield School of Management, llega a una conclusión similar en su estudio titulado “Empirical evidence of good governance and firm performance in Europe” al afirmar que “las empresas con buena gobernanza y alta calidad de gestión tienen un comportamiento más positivo”. Una conclusión a la que llega después de analizar un total de 357 compañías no financieras de capitalización bursátil superior a los 5.000 millones de euros de 15 países europeos. Además, según este estudio, entre los años 2004 y 2014, las compañías con buen gobierno corporativo han obtenido un retorno anual del 11,54% frente al 9,13% del MSCI Europe Index anual.

En este contexto MAPFRE ha presentado el Good Governance Fund, un fondo de inversión que combina la inversión en valor y el buen gobierno corporativo. Según ha explicado el director general corporativo de Inversiones de MAPFRE, José Luis Jiménez, “para una empresa como MAPFRE, tan sumamente comprometida con la actuación socialmente responsable es importante orientar la estrategia de inversión hacia compañías que también tengan integrada la gobernanza en su ADN. Además, como demuestran los estudios, son más rentables a largo plazo y es muy importante hacer una selección cualitativa de las mismas, no basta con cumplir determinados requisitos”.

Además, José Luis Jiménez ha comentado que “MAPFRE es una empresa que tiene una huella social importante y no solo quiere ganar dinero sino hacer las cosas bien. En la gestión de activos pensábamos que teníamos que tener un producto que estuviera muy vinculado a esta filosofía. Para nosotros ha sido muy fácil desarrollar este fondo de inversión porque forma parte de nuestro ADN. Seguimos teniendo esa filosofía de valor y de gestión activa y la hemos engarzado con el tema social y de buen gobierno corporativo”.

El Good Governance Fund es el primer fondo de este tipo que se gestiona y comercializa en España y estará a disposición de los inversores a través de las plataformas Inversis y Allfunds.