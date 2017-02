2017, el año de las ayudas en igualdad

16/02/2017 08:20:00 Después de que el Ministerio de Hacienda adelantara la decisión del cierre presupuestario del 2016 que impedía contraer nuevos compromisos de gasto a partir del 20 de julio, el Gobierno anuncia un aumento en el número de ayudas a fin de estimular el desarrollo de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas.

Según ha publicado el diario El Periódico, 2017 será el año en el que se recupere la senda emprendida hace dos años en materia de igualdad. El anuncio se produce después de la confirmación del Gobierno de que se van a retomar las subvenciones a las que tenían acceso las pequeñas y medianas empresas, de entre 30 y 250 trabajadores.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Sanidad han aclarado que, pese al paréntesis del 2016, en el 2017 “se va a continuar publicando la convocatoria (de subvenciones) y apoyando la elaboración de planes de igualdad en las empresas”. Según el Departamento que dirige Montserrat “la previsión es incluso incrementar el presupuesto, aunque aún no se ha determinado en qué posible cuantía”.

Para el 2016 se había previsto una partida de 936.446 euros para la elaboración de planes de igualdad (lo que supone un diagnóstico amplio y detallado de las prácticas laborales de la empresa en materia de contratación, formación, retribuciones, conciliación etc.) con ayudas individuales entre 5.000 y 9.000 euros por empresa. También se presupuestó una partida de 350.000 euros para medidas contra la brecha salarial (un máximo de 10.000 euros por empresa).