ONGs reivindican el modelo estatal de reparto del IRPF para fines sociales

14/02/2017 08:19:00 La Plataforma del Tercer Sector -fundada en 2012 por siete organizaciones españolas: PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE, y la que se han sumado posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia- mostró su desacuerdo ante el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra el real decreto de 2013 que regulaba las subvenciones a organizaciones del tercer sector con cargo al 0,7 por ciento del IRPF.

La Plataforma del Tercer Sector denunció hace unos días que "la atención a las personas en situación de exclusión social no puede estar constantemente en peligro, sin saber si los proyectos de los que dependen tendrán o no continuidad en el ejercicio siguiente". Los proyectos actualmente en marcha, y los más de siete millones de personas a los que se atiende, no pueden quedar en un “limbo administrativo”, señalan.

"La desaparición de los fondos derivados del 0,7% de IRPF supondría una “herida de muerte” para el sector que se vería abocado a reducciones drásticas de estructura. Por ello, necesitamos una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías de continuidad y estabilidad al Tercer Sector, un nuevo sistema de distribución de este ejercicio de democracia directa y solidaridad ciudadana que supone el que los contribuyentes destinen libremente el 0,7% de sus impuestos para apoyar a las personas que más lo necesitan", manifestaron.