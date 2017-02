L’Oréal España ‘pone cara’ a las científicas españolas

13/02/2017 07:39:55 Consiste en sacar a la luz científicas del entorno más cercano a través de los los hashtags #ponlescara #mujeresenlaciencia. Continúa la iniciativa iniciada en 2016 durante la concesión de la XI edición de las bolsas de investigación L’Oréal-Unesco For Women in Science.

L’Oréal España se ha sumado al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia del pasado 11 de febrero reforzando su compromiso con dicha causa a través de su iniciativa de visibilizar el trabajo de las científicas en nuestro país con #ponlescara. Una llamada a la movilización cuya primera convocatoria se realizó durante la concesión de la XI edición de las becas L’Oréal-Unesco For Women in Science.

El objetivo es demostrar que la ciencia hecha por mujeres está en todas partes, más cerca de lo que pensamos de cada uno de nosotros. “Todos tenemos a una amiga, compañera o familiar que se dedica a la ciencia, en un ámbito u otro”, explica Ana Mª Arribas, responsable del programa L’Oréal-Unesco For Women in Science en España. “La idea es dar a conocer a estas mujeres para que sirvan como ejemplo para las niñas y científicas del futuro“, añade.

El reto consiste en poner cara a las científicas españolas más próximas a través de los hashtags #ponlescara #mujeresenlaciencia en Twitter o Instagram. Tan fácil como citar su nombre y disciplina o lugar de trabajo y acompañarlo, si es posible, de una imagen de la investigadora.

Numerosas actividades en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Además, el programa L’Oréal-Unesco For Women in Science colabora en un science dating que celebra regularmente con científicas para despertar vocaciones entre las niñas. En esta ocasión, de la mano del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y bajo el título, “Pregúntale a la Experta” la sesión reunirá a diversas científicas para acercar áreas científicas a familias que acudan con sus hijos a partir de los seis años. Los testimonios correrán a cargo de Josefina Barreiro, conservadora del MNCN, que explicará por qué son importantes las colecciones de historia natural; de Pilar López Sancho, presidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, que hará una demostración práctica sobre física. María Mittelbrunn, investigadora becada por L’Oréal-UNESCO For Women in Science en 2015, explicará cómo se trabaja en un laboratorio. Por su parte Inés Antón y Carmen Simón, biólogas moleculares del Centro Nacional de Biotecnología y promotoras de la iniciativa ‘Apadrina la Ciencia’ harán una demostración científica relacionada con la quimioluminiscencia.