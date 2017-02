Llega la tercera edición de Sustainable Brands® España

09/02/2017 08:26:57 Bajo el concepto "Activating Purpose", expertos globales expondrán y debatirán sobre cómo las marcas aplican la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Las conferencias profesionales de Sustainable Brands Madrid tendrán lugar en La N@ve el 8 y 9 mayo y estarán impartidas por más de 50 líderes globales de empresas como Ideo, Unilever, Timberland y Campbell’s. Las entradas ya están a la venta. La consultora líder en materia de sostenibilidad, Quiero salvar el mundo haciendo marketing, produce por tercer año consecutivo este evento de referencia a nivel internacional. El 7 de mayo tendrá lugar Sustainable Sunday, se trata de un evento abierto a la ciudadanía para acercar la sostenibilidad. El evento cuenta el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional.

Sustainable Brands® Madrid es un punto de encuentro y diálogo entre marcas, ciudadanía y Administración. Está enfocado a compartir inspiración, retos y éxitos, además de aportar valor a la forma de entender el mundo y los negocios desde el prisma de la sostenibilidad. Este año y bajo la idea “Activating Purpose” (Activación del propósito) se celebra su tercera edición del 7 al 9 de mayo y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid como partner institucional. Sustainable Brands Madrid está dirigido por Sandra Pina, socia de la consultora de referencia en sostenibilidad Quiero salvar el mundo haciendo marketing, productora del evento por tercer año consecutivo.

La sede de las conferencias profesionales del 8 y 9 de mayo será La N@ve, también conocida como la “catedral de las nuevas tecnologías de la innovación”. Gracias a la intervención de más de 50 líderes globales de marcas como Ideo, Unilever, Timberland y Campbell’s, los asistentes conocerán interesantes casos de éxito y herramientas para activar su propósito a través de la inspiración, el diálogo y las nuevas alianzas que ayuden a impulsar el éxito y el impacto positivo a través de negocios orientadas al propósito.

Las entradas para asisitr a las conferencias profesionales ya están a la venta.

En esta edición se suman marcas y líderes del país invitado: Reino Unido, pionero en material de sostenbilidad y negocios, que compartirán con los asistentes sus casos de éxito y aprendizajes.

Algunos de los ponentes que ya han confirmado su asistencia son Owen Rogers, co-fundador de Ideo; Dave Stangis, vicepresidente de responsabilidad corporativa y director de sostenibilidad de Campbell Soup Company; Amani Al-Khatahtbeh, bloguera y activista conocida como “Muslim Girl”, incluida dentro de la lista “Forbes 30 under 30”; John Izzo, autor de best-sellers y visionario de los negocios; Eduardo Srur; artista visual fundador de Attack Intervenciones urbanas; Tamara Young, directora de comunicación corporativade JetBlue; y Sally Uren, directora ejecutiva de Forum for the future, entre otros.

Además de los encuentros profesionales del 8 y 9 de mayo, Sustainable Brands® se complementa con otros dos programas que tendrán lugar el 7 de mayo: Sustainable Sunday y Co-creating Cities, que sitúan al ciudadano y consumidor en el centro de la estrategia de cualquier decisión empresarial.

Sustainable Sunday es un evento familiar creado para disfrutar de la sostenibilidad a través de la música, el cine o la moda. Se trata de una jornada lúdica que se celebrará el 7 de mayo. Contará con con talleres para todos los públicos con el fin de dar a conocer cómo cualquiera puede contribuir a que nuestro mundo sea más sostenible. El acceso será libre y gratuito.

Por otro lado, Co-creating Cities nace para dejar un legado a la ciudad de Madrid. El objetivo es crear un impacto duradero que ayude a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.