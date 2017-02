Acciona invierte en inserción laboral para personas con discapacidad

02/02/2017 09:10:00 El vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, renovaron este miércoles en Madrid el Convenio Inserta que suscribieron en los años 2007 y 2012 y que, en esta ocasión, supondrá la contratación de 150 personas durante los próximos cuatro años, llegando así a las 500 contrataciones desde el inicio de la colaboración.

El recién renovado convenio entre Acciona y Fundación ONCE se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil y Economía Social (POEJ) y de Inclusión Social y Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad, según informa la Fundación ONCE.

Acciona seguirá contando con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para cubrir nuevos puestos de trabajo que la compañía demande, preseleccionar a candidatos que se adecuen mejor al perfil requerido, e impartir formación a medida que les permita desempeñar las labores asignadas.

El acuerdo contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a los centros especiales de empleo.