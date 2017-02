01/02/2017 08:56:00 La carrera benéfica llevará por lema ‘Un hogar, una vida’ y se celebrarán dos pruebas diferentes: la primera de la mañana será a las 10.30h y estará destinada a las familias y los más pequeños. Se tratará de un recorrido de 4 kilómetros dentro del perímetro de la Universidad Francisco de Vitoria. La segunda prueba del día dará comienzo a las 12.00h y será para corredores de todas las categorías. Tendrá una distancia de 10 kilómetros y se desarrollará por vía verde y carretera.

Será una mañana también para la diversión, puesto que habrá actividades, tanto para los participantes, como para todo aquel que quiera disfrutar de una mañana de ocio: manualidades para los niños, una batukada, la Legión 501 y dos masterclass gratuitas que organizará el nuevo centro deportivo de la Universidad Francisco de Vitoria (11.00h ciclo indoor y 12.15h entrenamiento funcional). Para inscribirse en la carrera: www.bit.ly/carrerafundacionmeimportas.org

Dorsal 0 para donaciones

Existe un Dorsal 0 para donaciones, así cualquiera puede colaborar aunque no se calce las deportivas: Banco Santander: ES79 0049 6250 52 2416052072. En esta primera edición de la ‘Carrera Me Importas’ las empresas colaboradoras han sido: Capital Radio, BMD Música, Fremap, Just Podium, Mistral, Lukkap y Nissan Iberauto.

Todo lo recaudado se destinará íntegramente al programa ‘Maitea’ que la Fundación Me Importas pondrá en marcha en el mes de marzo para 12 jóvenes en riesgo de exclusión. La iniciativa contará con un taller de coaching, liderazgo e inteligencia emocional; un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid y prácticas en empresas, para terminar con la plena inserción laboral de todos los beneficiarios a finales de este año.