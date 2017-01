En colaboración con la UNESCO y Save the Children y a través del desarrollo de sus habilidades

P&G y su marca Always anuncian compromiso para cambiar el mundo de las jóvenes refugiadas

24/01/2017 08:12:18 Procter & Gamble y el líder mundial en cuidado femenino Always anuncian un nuevo compromiso para abordar los desafíos que las muchachas y las jóvenes enfrentan debido a los efectos de la crisis de los refugiados sirios. En sociedad con UNESCO y Save the Children, ayudarán a recuperar la confianza de las jóvenes en Jordania mediante la educación y el desarrollo de habilidades. El compromiso actual profundiza aún más la misión de la marca Always de luchar por la confianza de las jóvenes y un mundo libre de discriminación de género.