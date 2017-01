Un sistema eléctrico renovable podría reducir un 34% las facturas energéticas en 2030

23/01/2017 08:05:00 Greenpeace ha respondido en una carta a las declaraciones del ministro Nadal ante la subida de la luz y expone medidas que solucionarían el problema. Según la ONG, un sistema eléctrico renovable al 95% podría reducir en 2030 las facturas energéticas un 34% respecto a 2012. La organización medioambiental recuerda que la política energética de España está impidiendo todas las medidas estructurales que podrían paliar la subida de la luz para los hogares españoles.

Las subidas de los precios de la electricidad en España durante la ola de frío ha sido 'la gota que ha colmado el vaso' de lo que Greenpeace califica de "despropósitos del Gobierno en materia energética". Ante esta situación la organización medioambiental denuncia que el Gobierno "defienda los intereses de las empresas eléctricas y sus ingresos frente a los de la ciudadanía".

"El Gobierno no aceptará ninguna medida que reduzca las facturas de la luz, y esto implica poner barreras a las renovables, al autoconsumo y al ahorro de energía así como cualquier forma de participación de la ciudadanía en las decisiones energéticas. En estos días vemos con claridad el resultado en los bolsillos de los consumidores. Lo que no vemos aún son los impactos sobre la salud y la economía que provocará el cambio climático si no abandonamos las energías sucias", ha declarado Sara Pizzinato, responsable de la campaña de energía de renovables de Greenpeace.

La organización destaca que las energías obsoletas y contaminantes tienen un impacto directo en las facturas de los hogares impidiendo que se beneficien de las ventajas ambientales y económicas de las dos mayores oportunidades energéticas de España: las renovables y la racionalización de la cantidad de energía que usamos.

Greenpeace ha analizado el impacto sobre la recuperación económica y en concreto sobre la factura energética de los hogares de una alta aportación de energías renovables (95% de la producción) para 2030. El informe "La recuperación económica con renovables" ha demostrado cómo las renovables son la fórmula de un futuro sostenible, tanto para el medio ambiente como para la economía y los ciudadanos.

La población más vulnerable estaría entre los más beneficiados por un modelo eléctrico basado en renovables, pues supondría un ahorro medio de un 34% en la factura energética de los hogares frente al año 2012. Solo en la factura de la luz el consumidor pagaría un 25% menos. Además, un sistema eléctrico basado en renovables al 95% ya en 2030 reduciría las emisiones de CO2 del sector en un 75% con respecto a 2012.

Llueve poco y sopla poco viento. Pero, ¿y las demás renovables?

Las energías renovables son las más baratas así que cuando faltan se nota en el precio mayorista de la electricidad. Ciertamente hay poco recurso hidráulico y eólico en estos últimos días, pero la energía fotovoltaica y la solar termoeléctrica están funcionando prácticamente a pleno régimen. En España, uno de los países con más sol, hay muy poca energía solar instalada (4,8 GW): tan solo una cuarta parte que en Italia (18 GW) y solo una décima parte de lo que tienen en Alemania (40 GW).

Sin embargo, en España casi no se instala nueva capacidad de energía solar, por lo que no hay suficientes renovables que puedan compensar la reducción de la producción de hidráulica y eólica.

Finalmente, Greenpeace recomienda a cada consumidor que compruebe si la potencia contratada es la adecuada. Puede encontrar indicaciones de cómo bajar la potencia que tiene contratada en la web bajatelapotencia.org y reducir de forma muy efectiva su factura y contribuir a que el sistema eléctrico sea algo más racional y eficiente en su dimensionado.