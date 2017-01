Según la agencia Corporate Knights, está también entre las 10 compañías más sostenibles del mundo

Enagás, reconocida como la primera compañía española más sostenible según el índice Global 100

18/01/2017 09:53:35 Enagás es la primera empresa española del Índice 2017 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, presentado ayer por la agencia Corporate Knights en el Foro de Davos, y está entre las 10 compañías más sostenibles del mundo. Además, Enagás continúa siendo reconocida como la empresa líder mundial dentro del sector Gas Utilities de este Índice.