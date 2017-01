El objetivo, fomentar la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades profesionales

La UC3M y Fundación ONCE, juntas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

12/01/2017 08:17:00 La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y Fundación ONCE han firmado un acuerdo de colaboración para la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con discapacidad dentro de la comunidad universitaria. El acto de firma del convenio, suscrito ayer por el rector de la UC3M, Juan Romo, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, tuvo lugar en el campus de Getafe de la universidad.