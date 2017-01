Los híbridos de Toyota y Lexus tendrán un 50% de rebaja en las tarifas de aparcamiento de Madrid

10/01/2017 08:25:00 Se han aprobado las Ordenanzas Fiscales 2017 del Ayuntamiento de Madrid que, entre otras novedades, incluyen el incremento de la bonificación para los híbridos en las tarifas del Sistema de Estacionamiento Regulado (SER), que pasará del 20% actual al 50%, a partir del 1 de junio de 2017.

Las nuevas tarifas del SER de Madrid pasan a basarse en el Etiquetado Medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que discrimina positivamente a los vehículos híbridos (etiqueta ECO). Teniendo en cuenta las nuevas tarifas, los híbridos de Toyota y Lexus pagarán un 60% menos por aparcar en las calles de Madrid respecto a los vehículos más contaminantes, clasificados como A en la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid.

Toda la gama híbrida de Toyota y Lexus, formada por más de 15 opciones diferentes entre todos los modelos de ambas marcas comercializados por Toyota España, se beneficiarán, desde el próximo 1 de junio de 2017, de una bonificación del 50% en las tarifas oficiales del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de Madrid, a través del cual se organiza, mediante las zonas azules y verdes, el aparcamiento en la almendra central de la capital y algunos barrios históricos.

Actualmente, las tarifas de aparcamiento en las zonas SER de Madrid ya contemplan una bonificación del 20% para los vehículos híbridos. Ahora, la reducción en las tarifas para los híbridos llegará hasta el 50%. Este incremento en la rebaja de las tarifas está contemplado en la nueva Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas zonas de la capital para 2017, aprobada el pasado 20 de octubre en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y ratificada en un Pleno Extraordinario ayer, 29 de diciembre, en el que se ratificaron las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para 2017.

Aunque gran parte de las medidas contempladas en las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para 2017 del Ayuntamiento de Madrid entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2017, en el caso de la rebaja del 50% en el SER para los híbridos, entre otros vehículos, no estará vigente hasta el 1 de junio de 2017 debido a que es necesario un tiempo que permita garantizar la adecuada implementación de los sistemas informáticos requeridos para el adecuado funcionamiento de los parquímetros conforme a las nuevas tarifas.

Etiquetado DGT

La Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en determinadas zonas de la capital para 2017 del Ayuntamiento de Madrid se adecúa a la clasificación de vehículos en función de su potencial contaminante que aprobó la Dirección General de Tráfico (DGT) el pasado mes de abril de 2016, que incluyó a la actual gama híbrida de Toyota y Lexus dentro de la categoría ECO.

Como consecuencia de esta nueva regulación municipal, un vehículo híbrido de Toyota o Lexus con la etiqueta ECO de la DGT pagará hasta un 60% menos respecto a los más contaminantes, clasificados como A en la nueva Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid.

La etiqueta ECO de la DGT engloba a los vehículos híbridos enchufables con autonomía mayor de 40 kilómetros, híbridos no enchufables y aquellos propulsados por gas natural, gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GLP). Todos ellos deben cumplir los criterios de la categoría C del etiquetado de la DGT: vehículos de gasolina Euro 4, Euro 5 y Euro 6 o diésel Euro 6. Los modelos Toyota y Lexus híbridos actuales y el Toyota Prius desde su segunda generación están clasificados como Euro 4 o superiores.

Protocolo alta contaminación

La nueva medida que discrimina positivamente a los híbridos que estacionen en las zonas reguladas con parquímetros en Madrid se une a otras aprobadas en los últimos tiempos por el Ayuntamiento de la capital con el objetivo de mejorar la calidad del aire de las ciudades, como la aprobación del último Protocolo para Episodios de Alta Contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2), el pasado mes de enero de 2016. Según esta norma, todos los vehículos híbridos —incluida toda la gama híbrida de Toyota y Lexus— pueden circular en la almendra central de Madrid y en la M-30 cuando los escenarios más restrictivos (3 y 4) por alta contaminación se activen.

Así sucedió el 29 de diciembre, cuando se activó el Escenario 3 del Protocolo para Episodios de Alta Contaminación que supuso que únicamente pudieran circular los vehículos de matrícula impar, salvo ciertas excepciones, entre las que se incluyen todos los híbridos Toyota y Lexus.