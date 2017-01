Los clientes de C&A donan 500.000 euros a Save the Children

10/01/2017 08:10:00 C&A y la Fundación C&A se unieron a Save the Children a primeros de 2015. Su acuerdo de colaboración incluye la promesa de una ayuda económica de 3 millones de euros al año durante 3 años y el compromiso de implicar a los clientes y empleados de C&A que quieran echar una mano.

Los clientes de C&A donaron a Save the Children más de 500.000 euros a lo largo de un año y medio para ayudar a los refugiados en Europa. Todo empezó en mayo de 2015, cuando la empresa puso cajas de colecta en 1.150 tiendas C&A de toda Europa como parte de una iniciativa, llamada Mothers make the difference, destinada a ayudar a madres y niños en situaciones de crisis, como aquellos que llegan a Europa como refugiados.

Durante los siguientes 18 meses, los clientes de C&A llenaron esas cajas con más de 500.000 euros, que se destinaron en su totalidad a ayudar a los refugiados a través de la labor Save the Children, organización benéfica internacionalmente reconocida.

“Nos hemos sentido abrumados por el compromiso mostrado por nuestros clientes apoyando a Save the Children en la crisis de los refugiados”, ha dicho Jeffrey Hogue, Director Global de Sostenibilidad de C&A. “Su generosidad ha tenido un efecto real, evidente en las vidas de miles de refugiados en toda Europa.”

“Los niños y las madres son especialmente vulnerables en situaciones de conflicto, crisis y catástrofes. Desde que nos asociamos en 2015, C&A y la Fundación C&A nos hemos entregado a empoderar a niños y madres en situación de crisis en todo el mundo. Les agradecemos sinceramente, a ellos y a todos sus empleados y clientes, su constante apoyo”, dice la Directora General de Save the Children International, Helle Thorning-Schmidt.

Save the Children trabaja en primera línea de la crisis europea de refugiados ofreciendo la tan necesitada ayuda humanitaria a los refugiados a lo largo de todo su trayecto. Uno de los proyectos que los clientes de C&A hicieron posible fue el del Vos Hestia, el barco de búsqueda y rescate en el Mediterráneo de Save the Children. Desde el lanzamiento del proyecto en septiembre de 2016 y finales de noviembre de ese mismo año, Save the Children ayudó a rescatar a más de 2.600 refugiados y migrantes entre los que se encontraban más de 400 niños, mujeres embarazadas y recién nacidos. El 90% de los niños rescatados viajaban solos.