GENERALI obtiene la certificación ISO 39001 de Seguridad Vial

30/12/2016 07:55:57 GENERALI España ha conseguido la certificación ISO 39001 del sistema de gestión de la Seguridad Vial, llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de la directiva ISO/IEC y de conformidad con lo publicado por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Este reconocimiento al compromiso con la reducción de los riesgos derivados de los accidentes de tráfico de origen laboral, sitúa a GENERALI como una de las primeras aseguradoras en nuestro país certificadas en Seguridad Vial. Se trata de la primera certificación ISO (International Organization of Standardization) obtenida por la compañía en España.

De este modo, la compañía corrobora el compromiso de la dirección por implementar las actuaciones necesarias para evitar este tipo de incidencias y mejorar la seguridad en los desplazamientos de sus empleados. Un aliciente que fomenta comportamientos más seguros y refuerza la apuesta por la mejora continua de GENERALI.

A través de valores como Value our people y Live the community la aseguradora invierte en el aprendizaje y el crecimiento permanente, mediante la creación de un ambiente de trabajo transparente, coherente y accesible, que busca el desarrollo de sus empleados y el beneficio de la sociedad. Acciones para su público interno como la Primera Semana de la Seguridad Vial, celebrada este año bajo el marco del Plan de Movilidad y Seguridad Vial de la compañía, son buen ejemplo de ello.

En el acto de entrega del certificado ISO 39001, celebrado a mediados de mes, participó Santiago Villa, Consejero Delegado de GENERALI España, quien destacó el valor de estas acciones: “La implementación de iniciativas que ayudan a reducir los riesgos derivados de los accidentes de tráfico, es parte de nuestra preocupación por la seguridad y salud de nuestros empleados y sus familias. Esta certificación será un aliciente para continuar fomentando comportamientos más seguros en los desplazamientos de nuestros

empleados”.