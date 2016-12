Samsung y Change Dyslexia desarrollan una aplicación para la detección temprana de riesgo de dislexia

28/12/2016 07:59:26 Samsung y Change Dyslexia han presentado Dytective for Samsung, una nueva aplicación para tablets que integra por primera vez en un test juegos lingüísticos y de atención con inteligencia artificial para la detección temprana de riesgo de dislexia, en tan solo 15 minutos y con un 90 % de precisión. Esta nueva acción forma parte de la campaña "Tecnología con propósito" puesta en marcha por Samsung, cuyo objetivo es eliminar todo tipo de barreras educativas y sociales gracias a la tecnología.

La aplicación, que es gratuita y multiplataforma -tanto para Android como para iOS-, se convierte en el primer detector online de riesgo de dislexia disponible de forma gratuita para todo el mundo. Una propuesta especialmente interesante para todos los centros educativos que podrán hacer uso ilimitado de la misma.

"En España, alrededor de 600.000 niños en edad escolar tienen dislexia y muchos de ellos ni siquiera están diagnosticados. Como compañía tecnológica comprometida con la sociedad, en Samsung consideramos que es una obligación poner la innovación al servicio de la ciencia y la educación. Gracias a la tecnología, podemos ayudar tanto a detectar la dislexia como a mejorar la experiencia y rendimiento escolar de estos niños", declara Francisco Hortigüela, Director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung.

Combatir el fracaso escolar desde edades tempranas

El juego Dytective creado por Change Dyslexia y adaptado por Samsung como app para tablets utiliza, por primera vez en el mundo, las técnicas más avanzadas de inteligencia artificial y minería de datos lingüísticos para detectar y dar apoyo a personas con dislexia.

Dytective for Samsung integra una investigación patentada, desarrollada por un equipo de investigadores liderado en Carnegie Mellon University en colaboración con otras universidades (University of Maryland Baltimore County, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra y University of San Francisco). Para la investigación, se contó con más de 300 voluntarios de diferentes países (España, Colombia, Argentina y Chile) y la colaboración de más de 100 colegios y centros especializados. El resultado es el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre dislexia en el mundo de habla hispana.

Tecnología con propósito

“Hablar de Samsung es hablar de innovación, pero innovación con propósito. Dytective for Samsung es un buen ejemplo de esto. Se trata de una iniciativa que contribuye a romper barreras y a ayudar a las personas a través de la tecnología contribuyendo a hacer una sociedad mejor”, declara Alfonso Fernández, Director de Marketing de Samsung España.

Dytective for Samsung irá acompañada de un potente plan de marketing de lanzamiento con el que Samsung quiere contribuir a concienciar sobre la dislexia y la importancia de su detección precoz. Bajo el lema “Tecnología con propósito” la campaña de difusión de la app comienzó el pasado 14 de diciembre. Estará presente en televisión, cine, exterior, digital, print y redes sociales, acompañada del hashtag #TecnologíaConPropósito, hasta el próximo jueves 14 de enero.