El kit se llama KIDO SNOOD e incluye todo lo necesario para tejer un cuello de lana

Save the Children y We Are Knitters lanzan un kit solidario de tejer para ayudar a los niños refugiados

22/12/2016 07:45:50 Save the Children y We Are Knitters se han unido para lanzar un regalo único, original y solidario. Tanto para iniciarse en la práctica de tejer como para regalarlo estas fiestas, We Are Knitters ha lanzado un kit exclusivo del que destinará la mitad de la recaudación a la labor que Save the Children realiza con los niños refugiados en los campamentos de Grecia.