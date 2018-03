acontecimientos del año en RSE

La información no financiera y el medio ambiente, marcan los hitos de 2017

07/03/2018 El Gobierno español aprobó el pasado 24 de noviembre, el Real Decreto-Ley que transpone la Directiva europea sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad, que tiene como objetivo que las grandes empresas faciliten información sobre aspectos sociales, medioambientales y de lucha contra la corrupción. Posteriormente, el pasado mes de diciembre, el Congreso de los Diputados convalidó este Real Decreto-Ley con 176 votos a favor, uno en contra y 163 abstenciones. Esta noticia, que llega con casi un año de retraso, ha sido considerada por los miembros del Comité Asesor de CompromisoRSE como el principal acontecimiento de 2017 en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.

El segundo acontecimiento más importante del año que cerramos es la llamada de atención del Foro Económico Mundial que, en su Informe de Riesgos Globales 2017, advertía que la desigualdad económica, la polarización social y los crecientes peligros medioambientales son las tres principales tendencias que determinarán los avances globales en los próximos diez años.

Finalmente, cierra el Top 3 de este ranking otra noticia relacionada con la importancia de la información no financiera. Concretamente, hace referencia al informe “Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?”, elaborado por EY, que asegura que el 68% de los inversores afirma que el reporting no financiero ha jugado un papel relevante en sus decisiones de inversión en los últimos doce meses.

Estas son las principales conclusiones que se desprenden de la votación realizada entre los miembros del Consejo Asesor de CompromisoRSE, a los que se pidió que adjudicaran diez puntos al acontecimiento más importante del año, siete puntos al segundo y cinco, al tercero. El resultado de esta votación es el ranking de acontecimientos que les presentamos a continuación

