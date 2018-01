acción social

Cruz Roja y Sanofi se alían para mejorar la calidad de vida de los menores

25/01/2018 Tras participar, los dos últimos años, en campañas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, Sanofi se ha volcado ahora con los más pequeños. Por ello, la compañía farmacéutica repite su alianza con Cruz Roja para participar en el proyecto “Infancia Hospitalizada” y sumarse al programa “Sus derechos en Juego”.

Ya es el tercer año que Sanofi colabora con las campañas de Cruz Roja e implica a toda la plantilla en sus proyectos. “Desde Sanofi entendemos el compromiso social en el largo plazo y, por ello, intentamos encontrarnos con organizaciones que son aliadas naturales, es decir, cuyo objetivo coincida con nuestro propósito de compañía”, explica Laura Diéguez, directora de Comunicación de Sanofi Iberia.

Y en el marco de esta colaboración, este año la compañía participará en dos proyectos: “Infancia Hospitalizada” y “Sus derechos en Juego”. “En Sanofi creemos que la salud es el aspecto más importante del viaje de la vida, un viaje que empieza a recorrerse en cuanto se nace. Por ello, creemos que es fundamental empezar a cuidar a las personas desde la infancia”, afirma Laura Diéguez.





Acompañamiento en hospitales

El proyecto “Infancia Hospitalizada” se dirige a niños y niñas que están ingresado/as y tiene como objetivo ayudarles a que su estancia en el centro sea lo más agradable y cómoda posible para que tengan una pronta recuperación. Coincidiendo con el 25º aniversario de este proyecto de Cruz Roja, los empleados de Sanofi que lo deseen podrán sumarse a los 1.000 voluntarios que ya llevan a cabo actividades de apoyo a estos niños y niñas que tienen ingresos de larga duración. Tal y como explica la directora de Comunicación de Sanofi, ”pedimos a los empleados, que se sienten comprometidos, que formen parte de esta red de voluntarios de Cruz Roja”. Su labor será “realizar actividades de animación a la lectura, juegos de mesa, canciones, concursos, talleres… Todo ello con el objetivo de hacer un poco más llevadera la estancia de los niños en los hospitales”.

Además de facilitar el tiempo a los empleados que quieran participar en el proyecto, Sanofi realizará una aportación económica para ayudar con el desarrollo del programa que, solo el año pasado, atendió a cerca de 20.300 niños de 55 localidades de toda España.





Recogida de juguetes

“Sus derechos en Juego” es una iniciativa que el año pasado logró llegar a 60.000 niños en toda España y que consiste en recoger juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos, y distribuirlos entre menores de 0 a 14 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este caso, Sanofi invita a que los empleados lleven a la oficina juguetes nuevos para niños. “Por una parte, realizamos esta petición de contribución, pero además tenemos unas jornadas, fijadas por Cruz Roja, para ayudarles a clasificar todos los juguetes que reciben tanto de nuestra compañía como de otras organizaciones y entidades. De este modo, los voluntarios realizan una tarea de verificar que efectivamente los juguetes son nuevos, no sexistas y no bélicos y además los clasifican por edades”, explica Diéguez.

Esta acción solidaria se acompaña de un video entrañable protagonizado por hijos de trabajadores de Sanofi a quienes se les pregunta qué significa para ellos los conceptos “salud”, “dinero” y “amor”, tres de los deseos que más se comparten por estas fechas. “El dinero es comprar todos los juguetes del mundo”, “el amor es quererse mucho”, “el amor no se compra”, “la salud es no ponerse malito” o la “salud es lo más importante de la vida” son algunas de las respuestas de los niños que cuando se les da a escoger uno de los tres deseos no dudan ni un instante: la salud de sus seres queridos

