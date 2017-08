responsabilidad social

Transversa 2017 aborda los principales retos de la RSE

18/07/2017 Gobierno corporativo, cambio climático, diversidad y digitalización centraron la nueva edición de Transversa 2017, que se celebró el pasado mes de mayo en el auditorio de CecaBank en Madrid. Transversa es una iniciativa de la Asociación de Directivos de RSE (DIRSE), de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y de la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM), que nace como un espacio de diálogo, reflexión y debate sobre la importancia y la necesidad de la transversalidad para conseguir la excelencia empresarial.

Durante la inauguración de Transversa 2017, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, aseguró que “no hay mayor Responsabilidad Social Empresarial que contar con más y mejores empleos en España. Y, ahí, sé que cuento con el compromiso de las empresas, de las organizaciones y, de manera particular, el compromiso de la Asociación de Directivos de RSE”. Consciente de la actual temporalidad y precariedad laboral que existe en nuestro país, Fátima Báñez aseguró que “no hay calidad en el empleo sin estabilidad y mejores salarios, pero también sin formación y sin conciliación. Esto también tiene que estar en el horizonte y en el día de las organizaciones y empresas de este país”. Por este motivo, la ministra de Empleo abogó por la formación continua al asegurar que “tenemos que estar preparados, anticiparnos y pensar que la formación será clave en el proceso de transformación de los próximos años. Una formación que debe ser permanente en los trabajadores. Ya se ha terminado formar a una persona para un puesto de trabajo, hay que formarles para ser permanentemente empleables”.

Por otra parte, Fátima Báñez anunció que el Ministerio ha puesto en marcha el portal web de la Responsabilidad Social Empresarial, concebido como una herramienta de coordinación y de transparencia. En palabras de Báñez, esta web “aspira a ser el faro de la Responsabilidad Social” y para ello hizo un llamamiento a la participación de las administraciones públicas y de las organizaciones: “Juntos debemos dotar de contenido y valor al portal y, así, daremos cumplimiento también a una de las medidas prioritarias de la Estrategia Española de la RSE”. Además, la ministra confirmó que a día de hoy más de 200 empresas han publicado sus memorias de RSE y sostenibilidad. “Con esto nos estamos situando en la vanguardia europea y en el liderazgo a nivel internacional de lo que están haciendo las organizaciones en materia de Responsabilidad Social”.



Los dirse, dinamizadores de la RSE

En su intervención, el presidente de DIRSE, Francisco Hevia, afirmó que “estamos en un momento muy especial y crítico, desde la mirada de un director de Responsabilidad Social. Nosotros tenemos una función de dinamizadores y de generar esa transversalidad tan importante en las empresas, pero al final estamos trabajando para que todos los profesionales de las organizaciones gestionen sus áreas de responsabilidad desde los paradigmas de la gestión ética y responsable. Para esto nos reunimos hoy aquí, para intentar entender al compañero, que éste nos entienda, y entre todos implantemos la Responsabilidad Social Corporativa en el mundo de las empresas”.

Por su parte, el director adjunto del Área de Servicios Asociativos y Auditoría de CecaBank, Antonio Romero, afirmó que las organizaciones “afrontamos un conjunto de retos que conforman esa triada que en nuestro sector se conoce como ASG, retos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que estructuran la agenda de sostenibilidad. Es ineludible que esta agenda forme parte de la estrategia de las empresas. Es imprescindible incorporar estos impactos en los análisis de riesgos y en la detección de oportunidades en un mundo crecientemente interconectado y exigente desde todos los puntos de vista. Este es el gran reto que como organizaciones empresariales tenemos que abordar”.



Sesiones paralelas

A través de cuatro mesas redondas, Transversa 2017 abordó cuatro temas que son tendencia y que están en la agenda de todos los dirse como las reflexiones sobre el nuevo protagonismo del Consejo de Administración en la Responsabilidad Corporativa, tras las últimas modificaciones normativas; la gestión de la diversidad como fuente de riqueza e innovación en las organizaciones para trabajar en un mundo que cada vez es más complejo y diverso; la irrupción tecnológica como oportunidad para la innovación y la gestión responsable de los negocios; y algunas respuestas ante el desafío global del cambio climático.

El evento también sirvió para presentar, por primera vez en España, la Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (European Network of Corporate Responsability and Sustainability Professionals). La nueva plataforma, que se constituyó a finales del año pasado promovida por la organización italiana CSR Manager Network, agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).

