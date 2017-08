educación

EduFin se convierte en una voz de referencia de la educación financiera global

17/07/2017 El 15 y 16 de junio expertos de todo el mundo se reunieron en Ciudad de México para debatir sobre la relevancia de la educación y la inclusión financiera para avanzar en la equidad de las personas y el progreso social. Se trata de la primera edición del EduFin Summit, el encuentro global organizado por el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA. Con la organización de este foro, el banco quiere dar un decidido impulso al movimiento global por la educación financiera y se consolida como referente mundial.

El Grupo BBVA cuenta con un programa de educación financiera de alcance global, donde ha invertido más de 67 millones de euros desde 2008. El programa ha beneficiado a más de 9 millones de personas y a 150.000 pymes en los países en los que el banco está presente. En los cinco meses transcurridos desde su lanzamiento, el Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA ha reunido 42 estudios académicos de autores e instituciones de referencia mundial, así como 15 casos prácticos. Precisamente en este marco, el Centro para la Educación y Capacidades Financiera ha organizado la primera edición del EduFin Summit con el objetivo de dar voz a los principales expertos en educación financiera a nivel mundial.



La nueva educación financiera

En la primera sesión de EduFin Summit 2017 los expertos debatieron sobre la nueva educación financiera y cómo la transformación digital está suponiendo un gran impulso en el reto de combatir una realidad todavía muy difícil en muchas regiones del planeta. Según el último informe Global Findex del Banco Mundial, más de 2.000 millones de adultos en el mundo no están bancarizados. Y en muchos países, la mayoría de las personas con empleo no ahorran nada para su jubilación. En este sentido, durante la inauguración del evento el presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Luis Robles, apuntó la necesidad de que la educación financiera no se limite sólo a los sectores más vulnerables de la sociedad. “La crisis económica nos dejó como lección que incluso personas con alta educación, conocimientos del sistema financiero y altos ingresos requieren educación financiera. Basta recordar los importantes patrimonios que se perdieron en todos los niveles socioeconómicos y en muchos países, desarrollados y en vías de desarrollo”.

En la mesa redonda sobre “La nueva educación financiera”, Helen Gibbons, miembro del consejo de Better Finance, Annamaría Lusardi, directora académica de Global Financial Literacy Excellence Center, y Elisabeth Rhyne, directora del Center for Financial Inclusion, coincidieron en la importancia de escuchar las necesidades de las personas para adaptar los contenidos de los programas de educación financiera a cada realidad. Y que esos contenidos sean claros, sencillos y lúdicos. “El objetivo de la educación financiera debe ser cambiar la conducta de las personas, y no sólo transmitir conocimientos financieros”, comentó Gibbons. Por su parte, Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA y moderador del debate, definió la nueva educación financiera como una realidad que “tiene muchas caras”. “Se trata de trabajar en todas las rutas posibles con la implicación de todos los actores y con todas las herramientas disponibles”, señaló.

En el panel “Economía conductual y educación financiera, moderado por el economista jefe de BBVA Research, Jorge Sicilia, se analizó cómo influye el comportamiento de las personas en la economía y cómo ese comportamiento viene determinado en gran medida por el conocimiento financiero. Carlos Ramírez, presidente de CONSAR, el organismo público que fomenta el ahorro para la jubilación en México, explicó cómo están consiguiendo aumentar las aportaciones voluntarias al plan de jubilación a través de la educación financiera.

En la tercera mesa redonda de la jornada, centrada en “Iniciativas de éxito en educación financiera”, la economista-jefe del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial y experta en inclusión financiera, Leora Klapper, puso el foco en la necesidad de dirigirse a los jóvenes y de innovar en los métodos de inclusión financiera aprovechando el desarrollo tecnológico. Mientras que el director de Desarrollo de Negocio de Aflatoun International, David Hernández, aseguró que “si combinamos educación financiera con otro tipo de iniciativas no sólo les damos el conocimiento, sino que les ayudamos a cambiar el comportamiento; les damos un futuro mejor”.



La agenda global en educación financiera

La segunda y última jornada de EduFin Summit 2017 estuvo dedicada a debatir la agenda global en educación financiera y cómo aplicarla en los diferentes países a propósito de la realidad que describe el Informe PISA de la OCDE, presentado el pasado 24 de mayo en París. En este sentido, Flore Anne Messy, directora de la División de Asuntos Financieros de la OCDE, coautora del Informe PISA y moderadora del panel, lamentó que la educación financiera no sea una asignatura obligatoria en los colegios desde los primeros años del ciclo escolar.

En su intervención el esponsable de Inclusión Financiera de BBVA Research, David Tuesta, puso el acento en la oportunidad que supone la transformación digital para eliminar barreras y favorecer la inclusión financiera: “La digitalización avanza como parte de las estrategias nacionales y como forma de ayudar a superar las barreras que impiden la bancarización. Un país con una verdadera vocación de formación financiera es el que hace todo lo posible por eliminar estas barreras”, aseguró.

Todos los expertos participantes coincidieron en reclamar a las autoridades de cada país que den a los profesores los recursos pedagógicos necesarios para que puedan transmitir a sus alumnos conocimientos financieros y contribuir a que desarrollen valores como confianza, perseverancia y autoestima, que en el futuro potenciarán su seguridad para tomar decisiones financieras.

En la segunda parte del panel, el director del National Institute of Securities Market, Sandip Ghose, expuso las iniciativas que está llevando a cabo la India en educación e inclusión financiera. Uno de los proyectos más exitosos es la implantación de stands en las calles que lanzan mensajes para concienciar a los ciudadanos de la importancia de ahorrar y ofrecen material didáctico a los ciudadanos. Por su parte, el director ejecutivo de la Federación Bancaria Europea, Wim Mijs, destacó la importancia de aprender desde el descubrimiento y señaló que la educación financiera debe ser transversal para llegar a todos, desde la escuela primaria a la secundaria, a los adultos, emprendedores y pymes.

En su discurso de clausura, José Manuel González-Páramo, consejero ejecutivo de BBVA y presidente del Consejo Asesor del Centro para la Educación y Capacidades Financieras, afirmó que “EduFin Summit nace con la vocación de convertirse en un referente global de reflexión intelectual mediante de creación de un espacio multidisciplinar de debate sobre los asuntos más diversos en materia de educación financiera. Se celebra una vez al año. Este año ha sido la primera vez. Y espero que el año que viene volvamos a vernos todos en un tema de vital importancia como es el de la educación financiera”

