diálogo con stakeholders

Responsabilidad y trasparencia para generar valor y confianza

12/06/2017 La relación con los grupos de interés es un elemento clave y diferenciador en la estrategia y cultura corporativa de las empresas. En el caso de la banca, y en el contexto actual de incertidumbre financiera, contar con la confianza de sus principales grupos de interés es fundamental para el desarrollo de su actividad y para lo que ha de actuar de forma íntegra y transparente.

Banco Santander tiene la misión de contribuir al progreso de las personas y las empresas y la visión de ser el mejor banco comercial para sus empleados, clientes, accionistas y de la sociedad. Para ello, considera que:

Sus 188.492 profesionales son esenciales para garantizar la sostenibilidad del negocio, por lo que el Santander trabaja para atraer, retener y comprometer a los mejores profesionales bajo los principios del respeto a la diversidad y la no discriminación laboral, y velando siempre porque ofrezcan el mejor servicio a los clientes.

La sostenibilidad del modelo de negocio del Santander no sería posible sin establecer relaciones de confianza a largo plazo con sus 125 millones de clientes, ganándose su fidelidad, adaptándose a sus necesidades y perfil de riesgo, y mejorando su satisfacción.

La creación de valor a largo plazo y la máxima transparencia informativa son imprescindibles en la relación de Banco Santander con sus 3,9 millones de accionistas, a los que ofrece información completa, clara y veraz a través de diferentes canales de comunicación.

Banco Santander también contribuye al progreso económico y social a través de sus programas de inversión en la comunidad. Su principal foco de actuación es la educación, que el banco entiende como palanca de empoderamiento que contribuye a paliar muchos de los grandes problemas que afronta la humanidad, como la pobreza o el hambre.

Con la aplicación de criterios éticos, sociales y ambientales en sus procesos de homologación, el Santander asegura la sostenibilidad de su cadena de suministro, garantiza el respeto mutuo, la transparencia e igualdad de oportunidades, y la optimización y calidad de los servicios.

Además, Banco Santander puede conocer a través de múltiples canales las expectativas de sus grupos de interés, lo que le facilita la posibilidad de responder ante ellas, y realizar estudios y mediciones para entender sus necesidades.

En 2016 el banco realizó más de 250.000 entrevistas entre sus principales stakeholders en distintos países. Realiza estas encuestas con carácter recurrente para escuchar la opinión de estos colectivos, conocer cómo perciben su imagen y cómo valoran al Santander como banco.

Entre sus herramientas de comunicación con los grupos de interés destaca el Informe de Sostenibilidad, documento anual en el que da cuenta de sus compromisos en este ámbito y ofrece información relevante sobre su actividad en pro del diálogo abierto y trasparente con la sociedad en su conjunto. Para su elaboración, el banco realiza un estudio de materialidad, que le permite identificar aquellos aspectos sociales, ambientales y de comportamiento ético más relevantes, identificados tanto interna como externamente. Este proceso ayuda a definir los contenidos del informe y la agenda general de sostenibilidad.

Con el objetivo de profundizar en las expectativas de sus grupos de interés, Santander participa en numerosas conferencias y grupos de trabajo de ámbito local e internacional, como The Banking Environmental Initiative (BEI); el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP); The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que cuenta con la presencia de la presidenta ejecutiva de Banco Santander, Ana Botín, en su Comité Ejecutivo; The World Resources Institute (WRI); The Institute of International Finance (IIF), y The Carbon Disclosure (CDP).

Las reuniones y procesos de diálogo con inversores y analistas especializados en sostenibilidad, así como las conversaciones bilaterales con diversas entidades sociales y medioambientales completan estas iniciativas del Santander en su interés por relacionarse con sus grupos de interés.

