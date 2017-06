educación

BBVA lanza el Centro para la Educación y Capacidades Financieras

09/06/2017 BBVA lleva casi una década promoviendo la educación y la formación de capacidades financieras a través de los talleres presenciales y virtuales que lleva a cabo en todos los países donde tiene presencia. Fruto de esta experiencia, ahora la entidad financiera lanza el Centro para la Educación y Capacidades Financieras. Se trata de una plataforma virtual que nace con el objetivo de canalizar todo ese bagaje para impulsar el progreso y la igualdad de oportunidades de las personas. En esta iniciativa, BBVA cuenta con el apoyo de instituciones y organismos de referencia mundial en educación financiera.

El Centro para la Educación y Capacidades Financieras (www.bbvaedufin.com) es una plataforma online y global de conocimiento financiero que pone al alcance de todos los internautas una selección de las publicaciones más relevantes en el ámbito de la educación y las capacidades financieras. Además, incluye un completo catálogo de programas e iniciativas promovidas por organizaciones de referencia en este sector por su carácter innovador, eficiencia y alcance.

De este modo, todos los usuarios que accedan a bbvaedufin.com encontrarán los contenidos más relevantes sobre inclusión financiera, la importancia del desarrollo de capacidades financieras en edades tempranas, la identificación de momentos idóneos para el aprendizaje de competencias financieras, la relación entre salud y gestión de las finanzas o la relevancia del conocimiento financiero en el mundo del emprendedor, entre otras muchas materias de interés.

Pero, además de poner información y herramientas al alcance de la sociedad en general, otro gran objetivo de esta iniciativa de BBVA es convertirse en un foro global de investigación académica y de reflexión intelectual, a través de la creación de espacios de discusión sobre los asuntos más diversos de educación y capacitación financiera y su evolución.

Con todos estos materiales disponibles a través de la plataforma online, el Centro pretende fomentar un concepto de educación financiera basado en el cambio de comportamiento, que incluya conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos y, sobre todo, un enfoque basado en el aprendizaje mediante la práctica, implementado en momentos decisivos críticos.

Además, el Centro busca promover la innovación a través del uso de soluciones digitales como herramienta para garantizar el acceso responsable a los servicios financieros, favoreciendo así la inclusión financiera y la salud o bienestar financiero. Por este motivo, otro de los focos de actividad del Centro para la Educación y Capacidades Financieras es la interacción entre el mundo financiero y el digital, y su impacto en la capacidad para manejar productos y servicios financieros. De este modo, la creación de soluciones formativas a través de las nuevas tecnologías, el universo fintech, la aplicación de behavioral science o la inteligencia artificial marcarán las prioridades estratégicas en las líneas de investigación que el Centro pretende promover.

En esta iniciativa, BBVA está acompañado por las principales organizaciones e instituciones de referencia mundial en educación e inclusión financiera. Entre otras, destaca la presencia del Banco Mundial, el Institute of International Finance (IIF), la Federación Bancaria Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría General Iberoamericana, Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC), Centre for Financial Inclusion, así como distintas entidades del sector público, asociaciones sectoriales, de consumidores y ONG, que aportan su conocimiento y experiencia a través del Consejo Asesor.



¿A quién se dirige?

El Centro para la Educación y las Capacidades Financieras está dirigido a expertos de organizaciones públicas y privadas, académicos e investigadores, organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y todas aquellas personas que tengan inquietud en profundizar en la importancia de la educación financiera y busquen conocer las últimas tendencias y trabajos en la materia. Además, el Centro también considerará tener un impacto en las pymes y en los emprendedores.

Tal y como señala el consejero ejecutivo de BBVA y responsable del Consejo Asesor del Centro, José Manuel González-Páramo, “la educación financiera tiene, sin duda, un alto valor social para las sociedades y las personas y es fundamental crear conciencia de su necesidad y fomentar la investigación en la materia”. En este sentido, el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, destaca que “era importante crear un centro abierto e inclusivo donde se dieran cita todos los actores relevantes en materia de educación y capacidades financieras”.



Una década al servicio de la educación financiera

BBVA es uno de los principales actores globales en el mundo de la educación y la capacitación financiera de las personas. Muestra de ello es que, en los últimos nueve años, la entidad ha invertido más de 60 millones de euros en el desarrollo de programas de educación financiera que han dado la oportunidad de formarse a más de siete millones de personas de todos los niveles sociales en los países donde el banco está presente.

El compromiso de BBVA con la educación financiera incluye programas dirigidos a niños y jóvenes, adultos y pequeñas y medianas empresas. Estos programas ponen a disposición de la sociedad talleres y vídeos, así como herramientas y consejos financieros para mejorar el conocimiento y adquirir las habilidades que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones financieras y, por tanto, a tener mayores oportunidades

