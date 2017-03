acontecimientos del año en RSE

El consumo responsable y la lucha contra el cambio climático marcan 2016

17/02/2017 La mayoría de los consumidores están dispuestos a penalizar aquellas marcas que no consideran responsables. Concretamente un 63% de los españoles asegura que no adquieren productos, bienes y servicios de empresas que no considera responsables, frente a un 10% que afirma no castigar a las marcas en función de su responsabilidad. Estos datos, que se derivan del informe “El ciudadano y la RSE” de la Fundación Adecco, han sido considerados el principal acontecimiento de 2016 en materia de RSE, en opinión de miembros del Consejo Asesor de CompromisoRSE.

El segundo acontecimiento más importante del año es la entrada en vigor del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, firmado a finales de 2015. Un paso que ha sido posible en un tiempo récord, según apuntan los expertos, gracias a la ratificación de 55 países que representan el 55% de las emisiones globales.

El Top 3 de este ranking de acontecimientos lo cierra otro estudio. En este caso, la Red Española del Pacto Mundial ha realizado una encuesta entre las compañías del Ibex 35 para analizar hasta qué punto están integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia empresarial de sostenibilidad. El dato es revelador: un 94% de las compañías los tienen en cuenta.

Estas son las principales conclusiones que se desprenden de la votación realizada entre los miembros del Consejo Asesor de CompromisoRSE, a quienes se pidió que adjudicaran 10 puntos al acontecimiento más importante del año, siete puntos al segundo y cinco, al tercero. El resultado de esta votación conforma el ranking de acontecimientos que les presentamos a continuación y que permite hacerse una idea de qué ha significado 2016 en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.



