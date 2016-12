Índices de sostenibilidad

Índices de sostenibilidad, un reconocimiento al trabajo bien hecho

30/10/2016 En la última década, la Responsabilidad Social Corporativa ha cobrado una especial relevancia en las estrategias y políticas de las compañías españolas. La mayoría de ellas han visto que poner en marcha buenas prácticas en el ámbito del gobierno corporativo, de la gestión de personas o en el ámbito ambiental es una estrategia rentable y reconocida por sus stakeholders. Y estos esfuerzos se ven también reconocidos, año tras año, por un amplio abanico de índices y rankings de sostenibilidad que certifican este desempeño ESG que realizan las empresas.

Todas las empresas que forman parte de los índices de sostenibilidad más reconocidos a nivel mundial como el DJSI, el FTSE4Good o el CDP, entre otros, coinciden en afirmar que la pertenencia a este tipo de indicadores es un reconocimiento, por parte de instituciones internacionales prestigiosas e independientes, al compromiso de la compañía con el desarrollo sostenible y la transparencia. Además, también supone un reconocimiento al esfuerzo de toda la organización en la incorporación de la sostenibilidad a la gestión diaria, aumenta el orgullo de pertenencia de todos los trabajadores de la organización mientras que, desde un punto de vista externo, el liderazgo de la compañía en materia de sostenibilidad también se traslada y se hace visible entre los grupos de interés.

No obstante, los índices de sostenibilidad no acostumbran a condicionar las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de las compañías, aunque a menudo se convierten en un buen test para identificar las posibles áreas de mejora y confirmar que las estrategias y políticas de la empresa van en la dirección correcta. De esta forma el responsable de Comunicación Corporativa de Nestlé España, Carlos Moyano, explica que la estrategia global de la compañía ”no viene definida ni marcada por los índices ni por los rankings, sino por los ejes en los que basamos nuestra gestión y que guían nuestras actuaciones”. Por supuesto, añade Carlos Moyano, “valoramos los feedbacks que recibimos de los índices y rankings donde estamos presentes, ya que no sólo los elaboran expertos en la materia, sino que además son una fuente de información de buenas prácticas de empresas de diferentes sectores y del mismo sector que nos sirve como inspiración y ayuda en la revisión interna de nuestros objetivos”.

Precisamente, después de la publicación de resultados de los índices, Gas Natural Fenosa realiza “un análisis en base a la información suministrada por dichos índices sobre nuestro desempeño y aquellas áreas donde hay capacidad de mejora, las comunicamos internamente al departamento correspondiente para, a continuación, colaborar con el mismo en el desarrollo de acciones que nos permitan mejorar en dicha área”, comenta Antonio Fuertes, responsable de reputación y sostenibilidad de Gas Natural Fenosa.

En la misma línea actúa Sanitas. La compañía monitoriza los rankings e índices, analiza los resultados y los comparte con los equipos para establecer prioridades de trabajo. Tal y como asegura la directora ejecutiva de Comunicación, RSC y Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, “nuestro objetivo es alinear nuestra estrategia y planes para dar respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés”. Mientras que el director de RSC de L’Oréal España, Igor Capracci, afirma que “desde el Grupo L’Oréal tenemos unos planes muy claros y medibles para llegar a nuestros objetivos de 2020 y sentar las bases del decenio posterior. Ahora bien, al ser estos rankings independientes y muy bien valorados por nuestros stakeholders, nos ayudan a cotejar nuestros propios indicadores internos y, con ello, ajustar nuestros planes de acción cuando es necesario. Para nosotros es fundamental dar respuesta a las necesidades actuales y anticiparnos a las inquietudes futuras de nuestros grupos de interés”.

En este sentido, fuentes corporativas de Endesa explican que “una vez identificados los índices que para la compañía resultan más importantes, tratamos de conocer al detalle sus diferentes procesos de evaluación con el fin de poder responder con éxito a las expectativas de los inversores. Es un proceso que involucra a todas las áreas de la compañías, muestra del carácter transversal y estratégico de la sostenibilidad en Endesa. No obstante, nuestros esfuerzos no se limitan al proceso de evaluación. Si cabe, es incluso más importante el trabajo de identificación de oportunidades de mejora realizado internamente una vez que se han publicado los resultados de los diferentes índices. De este modo, elaboramos un plan de acción aprobado al más alto nivel y que persigue cubrir los gaps identificados por los analistas con el fin de seguir avanzando en la integración de la sostenibilidad en la estrategia empresarial”.

Por otro lado, el Plan de Gestión Sostenible de Enagás integra las iniciativas de innovación y mejora continua de la compañía para conseguir resultados sostenibles en tres ámbitos: gobierno, social y ambiental. “Este plan se alimenta a través de diferentes herramientas de evaluación que permiten identificar iniciativas de mejoras en los diferentes ámbitos de gestión de la compañía. Estas herramientas son los índices de sostenibilidad, las auditorías de calidad, prevención y medio ambiente, las evaluaciones EFQM y las consultas a grupos de interés. Por tanto, la información de los índices nos permite identificar áreas de mejora y mejores prácticas, para priorizar en qué ámbitos debemos seguir trabajando para mejorar nuestros resultados”, comenta Javier Perera, director general de Recursos de Enagás.

BBVA participa cada año en multitud de análisis y evaluaciones, que permiten su inclusión en este tipo de índices. Además, mantiene un diálogo activo con analistas e inversores sensibles a estos temas. “Un ejemplo de este engagement es la participación en roadshows especializados en inversión socialmente responsable en los últimos años, durante los cuales tenemos la oportunidad de mostrar al mercado nuestras líneas estratégicas de banca responsable”, explica el director global de Negocio Responsable de BBVA, Toni Ballabriga. Además, dada la diversidad de índices que existen hoy en día, hace unos años la entidad financiera decidió desarrollar un índice sintético para reflejar, de manera agregada, cuál es la posición del Grupo frente a sus competidores, de acuerdo con los resultados en los análisis de las principales agencias de sostenibilidad internacionales. “Este índice, al que llamamos “Índice sintético de banca responsable” nos permite, además, identificar las mejores prácticas para continuar avanzando en nuestro modelo de banca responsable. De acuerdo al último análisis realizado, con datos de 2014, BBVA se sitúa en primer lugar del índice, por delante de los 18 bancos que componen su peer group”, añade Ballabriga.

La repercusión de los índices en las decisiones de inversión

Cada vez en mayor medida los grupos de interés atienden a los aspectos intangibles de las entidades y, sin lugar a dudas, el buen desempeño ESG supone un elemento fundamental y diferenciador. Por ello, la directora de Responsabilidad Corporativa de Popular, Beatriz Gómez-Escalonilla, asegura que “empresas que destaquen ofreciendo un valor añadido centrado en el desarrollo responsable de su actividad serán objeto de inversión, tanto institucional como privada, procedente de sus grupos de interés”. En la misma línea se pronuncian fuentes corporativas de CaixaBank, que aseguran que “para los inversores institucionales, basar sus inversiones en empresas presentes en índices de sostenibilidad les permite reducir riesgos asociados a aspectos sociales, medioambientales y de buen gobierno y apostar por una inversión estable en el medio largo plazo que aporta no solo valor económico, sino también valor social y medioambiental”. Es más, “ los inversores, analistas y agencias financieras que tienen en cuenta criterios ESG a la hora de invertir o calificar empresas, apoyan sus decisiones en las valoraciones que tiene la compañía en dichos índices. Además, también algunas agencias de rating internacional, como por ejemplo S&P, estarían empezando a valorar aspectos ESG junto a los financieros”, explica Antonio Fuertes, de Gas Natural Fenosa. Mientras que Federico Gómez Sánchez, director de Sostenibilidad de Banco Santander, asegura que “nuestros grupos de interés valoran sin duda la presencia del banco en estos índices que generan confianza entre los inversores, fomentan la trasparencia informativa y aportan valor a las compañías en su desempeño en sostenibilidad”.

Pero no solo las compañías valoran aparecer en estos índices, sino también la posición concreta que ocupan en el ranking. En esta línea, Susana Gato, responsable de Responsabilidad Corporativa de Astresmedia, asegura que “aparecer en una buena posición puede ayudarnos a fidelizar a nuestros clientes, conseguir otros nuevos y nos abre nuevas oportunidades de inversión o, al menos, nos evitan ciertos riegos. Estar en ellos es el reflejo de que la compañía está preocupada por los temas de Responsabilidad Corporativa y en nuestra opinión este esfuerzo sí que es valorado por los grupos de interés”. Precisamente para mejorar su posicionamiento, “Accenture España elabora anualmente un informe de Responsabilidad Empresarial que es verificado por una auditora externa independiente. Además, como muestra de transparencia, el informe ha recibido la confirmación de GRI sobre la correcta aplicación de los criterios de Content Index, ha sido elaborado según la opción más exigente de GRI, de “conformidad exhaustiva”, ha renovado el nivel Advanced del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ha seguido las directrices del marco para la elaboración de informes integrados del International Integrated Reporting Council (IIRC) y ha tenido en cuenta la norma AA1000APS 2008 (AccountAbility Principles Standard)”, comenta la directora de RSE de Accenture, Almudena Rodríguez Beloso.

Cada vez más conocidos por la sociedad

El Dow Jones Sustainability Index es el indicador de sostenibilidad más longevo. Su primera publicación se remota a 1999, lo que ha hecho que con el paso del tiempo cada vez sea más valorado, gracias también a los esfuerzos que hacen las empresas y los medios de comunicación para difundir el valor de un modelo de negocio integrado en la sostenibilidad para la sociedad y el medio ambiente. En este sentido, el director de Responsabilidad Corporativa de Mondelēz para el área de Europa Occidental, Ricardo Hernández, explica que “dar a conocer lo que hacemos, a través del aval de auditores externos, siempre es positivo, pues aumenta la credibilidad de nuestros proyectos por parte del conjunto de la sociedad. Por este motivo, seguiremos trabajando para mejorar nuestros proyectos y, así, continuar mereciendo la confianza y el reconocimiento de los grupos de interés con los que nos relacionamos”.

Para el responsable de Comunicación Corporativa de Nestlé España, Carlos Moyano, estos índices están adoptando una mayor relevancia entre los consumidores. Es por ello que Moyano comenta que “también ayudan a discernir entre empresas que parecen sostenibles y aquellas que realmente lo son. En un entorno donde el consumidor es cada vez más curioso y que, además, cuestiona qué hay detrás de una marca o producto, los índices pueden convertirse en una referencia. Asimismo, son una excelente herramienta para la mejora continua”.

Fuentes corporativas de Endesa apuntan también a la importancia que juegan estas herramientas de calificación en la selección de proveedores. “Observamos cómo la presencia en los índices comienza a adquirir una mayor relevancia en los procesos de selección de proveedores de algunos de nuestros grandes clientes. En este sentido, vemos con optimismo cómo este hecho va alcanzar una relevancia mayor entre los grandes clientes empresariales en los próximos años”, comentan desde la compañía eléctrica. Asimismo, el director de Sostenibilidad de Dow Chemical Ibérica, Ignasi Cañagueral, opina que “estos reconocimientos son una carta de presentación y garantía ante nuestros clientes, que sienten que trabajar con Dow es colaborar con una buena empresa. Por otro lado, la buena visibilidad externa implica que los futuros profesionales del mañana sientan respeto por Dow y quieran trabajar en una multinacional como Dow, por lo que supone también una vía para atraer y retener talento”.

Además, los índices de sostenibilidad son una garantía de actuación responsable que, sin duda, mejora la reputación de la compañía ante todos los grupos de interés. “El reconocimiento en este sentido llega a través de la mejora de los indicadores de satisfacción, retención (de clientes, empleados), de productividad, etc. En último término, todo esto revierte en los propios resultados de la compañía y en su valor de mercado”, comentan fuentes corporativas de CaixaBank.

Por su parte, Pedro Martínez, director corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo CLH, asegura que este tipo de rankings son muy valorados por los diferentes grupos de interés de la compañía. “Sin duda, son una excelente tarjeta de presentación, que evidencia los esfuerzos y la preocupación de una determinada compañía por realizar sus actividades de la forma más responsable posible, mediante una política de RSC coordinada e integrada en su estrategia. La sociedad es cada vez más exigente con las grandes empresas, a las que demandan que sean excelentes, es decir, ya no vale con hacer las cosas bien, sino que es necesario hacerlas cada vez mejor, teniendo en cuenta un conjunto de materias muy amplio y diverso, que va más allá de la necesaria rentabilidad económica, y que incluye prioridades como la seguridad, el medio ambiente, la conciliación laboral, la acción social, la ética o la igualdad de oportunidades”. En esta línea, el director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC de Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, concluye que “hoy más que nunca dirigir una organización conlleva una enorme responsabilidad, porque las decisiones que se toman influyen sobre muchas personas (clientes, empleados, accionistas, proveedores y la sociedad en general). Por eso la toma de decisiones debe seguir siempre criterios de responsabilidad social y visión a largo plazo. Por esta razón, estamos convencidos de que nuestros grupos de interés valoran de forma muy positiva nuestra presencia en este tipo de rankings e índices, ya que reconocen de manera “oficial” nuestro esfuerzo y compromiso con la RSC” .

