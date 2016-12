índices de sostenibilidad

CaixaBank se consolida como uno de los bancos más responsables del mundo

30/10/2016 CaixaBank se ha consolidado entre los bancos más sostenibles del mundo en responsabilidad corporativa tras alcanzar los 88 puntos en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el principal indicador mundial de la actuación de las empresas en términos de sostenibilidad. Este resultado, cinco puntos superior al obtenido en la revisión del año anterior del índice, sitúa a CaixaBank entre los ocho mejores bancos a nivel mundial, mejorando su puntuación en los tres ámbitos analizados: económico, social y medioambiental.

Los analistas del DJSI han valorado a CaixaBank, entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, con las mejores puntuaciones (100) en áreas como estabilidad financiera y riesgo sistémico, seguridad de la información, prevención contra el blanqueo de capitales y estrategia en cambio climático. Otros ámbitos muy bien valorados por los analistas han sido la gestión de riesgos, la aportación a la sociedad y filantropía y la gestión medioambiental.

La Responsabilidad Corporativa es fundamental para CaixaBank y su primer reto del Plan Estratégico 2015-2018 establece como objetivo ser el mejor banco en calidad y reputación. Por ese motivo, CaixaBank aspira a diferenciarse como paradigma de banca responsable y comprometida con sus clientes y la sociedad.

CaixaBank participa en numerosas alianzas e iniciativas de responsabilidad corporativa, nacionales e internacionales. Entre ellas, destaca el Pacto Mundial de Naciones Unidas, un acuerdo que pide a las empresas firmantes adoptar y apoyar un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anti-corrupción. Por otro lado, como entidad firmante de los Principios de Ecuador, CaixaBank considera los riesgos sociales y medioambientales en la evaluación y financiación de proyectos de inversión superiores a 10 millones de dólares, así como de préstamos corporativos ligados a proyectos con un importe global superior a 100 millones de dólares.

La entidad también es firmante de la organización sin ánimo de lucro Carbon Disclosure Project (CDP), que trabaja por la reducción de las emisiones de gas invernadero y por un uso sostenible del agua. En 2015, CaixaBank obtuvo la máxima puntuación en el ranking “The Climate A List” de CDP. Además, CaixaBank es una de las compañías fundadoras del Grupo Español para el Crecimiento Verde, que trata de contribuir al impulso de una economía baja en carbono compatible con el crecimiento económico y la generación de empleo.

Compromiso con la conservación del medio ambiente

Sensibilizada en potenciar todas las iniciativas y actuaciones que favorezcan una protección y conservación adecuadas del medioambiente, CaixaBank forma parte del Grupo Español de Economía Verde y del Clúster de Cambio Climático de Forética, un foro de diálogo empresarial y de intercambio de conocimiento sobre cuestiones de cambio climático.

Como principales iniciativas ambientales, cabe destacar el compromiso con la reducción de emisiones de CO2 y la compensación de su impacto en el entorno, el impulso a productos y políticas de financiación sostenible y el fomento del cuidado ambiental entre empleados y clientes. CaixaBank ha puesto en marcha una iniciativa ambiental para convertirse en el primer banco de España y uno de los primeros de Europa que compensa las emisiones de CO2 derivadas del conjunto de su actividad. Esto supone que, por primera vez en una entidad financiera española, el objetivo de compensación incluye las emisiones asociadas tanto a los servicios centrales como al conjunto de la red comercial, la mayor del sector financiero en el país. El objetivo es convertirse en entidad “carbon-neutral” antes de finales de 2018, coincidiendo con la culminación del Plan Estratégico 2015-2018.

Además, CaixaBank es la primera empresa española que se ha unido al club RE100, una iniciativa internacional de empresas comprometidas con el consumo energético procedente de fuentes renovables. Concretamente, la entidad se ha comprometido a utilizar exclusivamente electricidad renovable antes de finales de 2018.

Gracias a su compromiso con el desarrollo socioeconómico de las personas y el territorio, este año, la entidad ha sido elegido por la publicación Euromoney como Mejor Banca Responsable de Europa 2016 (Best Bank for CSR in Western Europe).

