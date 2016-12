La RSC es parte fundamental de la labor de un consejo de administración

Tomas López Fernebrand,

vicepresidente y secretario del Consejo de Administración de Amadeus

17/07/2016

Gestionada desde el más alto nivel de la compañía, la Responsabilidad Social Corporativa de Amadeus persigue el firme compromiso de fomentar el progreso social y mejorar el respeto por el medio ambiente. Para lograrlo se nutre del talento y entusiasmo de toda la organización y pone su tecnología y experiencia en el sector global de los viajes al servicio de proyectos sociales y medioambientales.

En Amadeus la RSC está gestionada al más alto nivel y muestra de ello es que forma parte de sus responsabilidades. ¿Cómo se implica la alta dirección en la RSC de la compañía?

Efectivamente, Amadeus está en línea con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el consejo de administración de la compañía es el órgano responsable de la aprobación de todas las políticas y acciones en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

¿Qué receptividad tienen los miembros del consejo?

Hay una receptividad total. A pesar de ser una sociedad española, que cotiza en la Bolsa de Madrid, el comité ejecutivo de Amadeus está formado por españoles, ingleses, alemanes, italianos y franceses, y todos ellos consideran que la RSC es parte fundamental de la labor de un consejo de administración.

¿Cómo participa la plantilla de la compañía?

El papel de la plantilla es fundamental. Desde el consejo de administración fijamos una serie de principios y estrategias al más alto nivel, pero la RSC no funciona si no viene de abajo hacia arriba. Funcionaría si estuviera basada únicamente en donaciones, pero para conseguir una estrategia de RSC integrada en el negocio es imprescindible la involucración de todos. De hecho, muchos de los proyectos de Amadeus no son iniciados por el comité ejecutivo sino por las sociedades que están dispersas geográficamente o por un grupo de personas que creen que una idea es interesante.

¿Cuáles son los pilares de la estrategia de RSC de Amadeus a nivel social?

Hace cuatro o cinco años, cuando empezamos a diseñar nuestra estrategia de RSC para unificar todas las acciones que llevábamos ejecutando desde hacía tiempo, establecimos tres pilares. El primero engloba todas las iniciativas de apoyo a las comunidades locales y en esta unidad aglutinamos las acciones que la red de compañías del grupo y el personal de la empresa llevan desempeñando con éxito en muchos países. En segundo lugar, llevamos a cabo proyectos de transferencia de conocimientos y habilidades con el objetivo de utilizar nuestros conocimientos para desarrollar programas de entrenamiento en áreas cercanas a nuestro negocio. Y, finalmente, en el ámbito de la tecnología, llevamos a cabo proyectos para utilizar la tecnología que tenemos como parte de la RSC de Amadeus.

En este último ámbito se enmarca el proyecto más visible de Amadeus, “Click for Change”. ¿Cómo surge la idea?

El precedente de este proyecto fue la iniciativa “PC Bank”. Hace años en Amadeus instalábamos, de forma más activa que ahora, muchos PC en las agencias de viajes y descubrimos que estos equipos se amortizaban a los tres años cuando su vida útil era mucho mayor. Entonces con la ayuda de Iberia y otros partners ideamos el proyecto “PC Bank” que consistía en reparar y adecuar estos equipos informáticos para utilizarlos en los programas de entrenamiento que llevábamos a cabo en diferentes países de Centroamérica, Sudamérica, Asia y África. Esta fue nuestra primera iniciativa en el sector tecnológico y a par tir de ahí surgió la colaboración con UNICEF: “Click for Change”.

¿En qué consiste?

Amadeus tiene una plataforma online de reservas que está disponible tanto en las webs de las compañías aéreas como de las agencias de viajes online. Pensamos por qué no aprovechar esta plataforma para preguntar a la gente que hace reservas si está interesada en hacer una donación que se destina íntegramente a proyectos de UNICEF. Las líneas aéreas que se suman al programa deciden la cuantía de la donación o bien dan la opción al cliente para que elija qué cantidad quiere donar. Cada vez que el cliente hace un click en iberia.com, finnair.com o norwegian. com el sistema genera una certificación para el donante y, en segundo lugar, el pago se produce automáticamente a UNICEF.

A día de hoy, UNICEF ya ha superado el millón de euros gracias a estas microdonaciones. ¿A qué proyectos se han destinado?

UNICEF gestiona el dinero en función de los programas que haya acordado con la línea aérea. Nosotros solo actuamos de canal. Por ejemplo, Iberia escogió financiar con sus donaciones un programa de vacunación infantil en Chad y gracias a “Click for Change” se han vacunado a 850.000 bebés. Por su parte, Finnair ha escogido el programa “Schools for Asia”, que ofrece educación a los niños más vulnerables en once países de Asia. Y, finalmente, Norwegian tiene un sistema más amplio y todo lo que genera se destina a un fondo de UNICEF para emergencias como terremotos, desplazados… Cada línea aérea escoge el programa de colaboración de Unicef que le resulta más interesante.

De momento se han sumado a la iniciativa Iberia, Finnair y Norwegian…

El desarrollo tecnológico ya está realizado y estamos abiertos a que se sumen muchas más, por ello lo ofrecemos a aerolíneas y agencias de viajes online, pero también a hoteles que tengan reservas por internet. El universo es amplísimo. Lo único necesario es que UNICEF y la línea aérea se pongan de acuerdo y encajen sus programas de RSC. Nosotros estamos abiertos y en conversaciones con varias compañías para adherirse, pero depende de ellas.

Otro de los ámbitos de la RSC de Amadeus es el medio ambiente, a pesar de que la huella ambiental de la compañía es pequeña. ¿Qué acciones están llevando a cabo en esta materia?

A pesar de que nuestro impacto medioambiental es relativamente reducido, efectivamente estamos comprometidos en este ámbito y en nuestra estrategia de RSC el medio ambiente es tan importante como la parte social. En este sentido, y a nivel interno, nuestro centro de proceso de datos en Alemania, uno de los más grandes del mundo dedicados al sector de los viajes, cumple con las normas medioambientales más estrictas, las alemanas. De hecho fue uno de los primeros centros de datos que recibió la certificación “Energy-efficient Enterprise” por la organización internacional TÜV SÜD tras una auditoría energética de sus instalaciones. Esta certificación se ha ido renovando periódicamente desde 2010 hasta ahora.

En la parte externa, hace años identificamos que las soluciones tecnológicas que desarrolla Amadeus pueden ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes energéticamente, teniendo en cuenta que el sector del transporte aéreo es muy intensivo en el uso de combustible y tiene una problemática regulatoria a nivel mundial de emisiones.

¿Qué soluciones han desarrollado para ayudar a sus clientes a reducir su impacto medioambiental?

Dentro de las más recientes, destacaría ACUS (Amadeus Airport Common Use Service) que reduce el consumo de energía en los edificios de los aeropuertos en favor del almacenamiento en la nube, con el consiguiente ahorro de energía y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero. Los aeropuertos de Perth e Innsbruck, por ejemplo, ya lo están usando con éxito.

Otros dos ejemplos de este tipo de soluciones son el programa Altea Departure Control System, que permite una estimación muy precisa del combustible necesario. En un estudio realizado conjuntamente con Finnair, en el que se analizaron más de 40.000 vuelos, se demostraron ahorros de más de 300 toneladas anuales en emisiones de CO2. Por otra parte, el Airport Sequence Manager, desarrollado con los aeropuertos de Munich y Copenhague, permite reducir el tiempo en pista de los aviones, con el consiguiente ahorro en combustible, en coste, en CO2 y en contaminación local en forma de ruido y otras emisiones, así como la optimización del uso de la infraestructura aeroportuaria.

Además colaboramos con la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, e incorporamos su calculadora de emisiones de CO2 para facilitar que las agencias de viajes puedan saber las emisiones relacionadas con las diferentes alternativas de vuelo.