Trabajamos para ofrecer una alimentación sana y natural

Manuel Reinerio Fernández Cabal,

Responsable de Comunicación y RSC de CAPSA FOOD

28/10/2016

El análisis de materialidad que en 2015 realizó Capsa Food concluyó que la compañía está trabajando en la buena dirección. De este modo, su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa se centra en cuatro ejes fundamentales: el apoyo al sector primario, el fomento de la salud a través de la nutrición, la protección del entorno natural y un comportamiento ejemplar con los trabajadores.

La compañía acaba de diseñar una nueva estrategia de RSE. ¿Cuáles son sus principales pilares?

En 2015 hemos llevado a cabo un análisis detallado de la cadena de valor de la compañía y la relación que tenemos con aquellos colectivos con los que interactuamos, haciendo un ejercicio de diálogo y escucha activa con todos ellos para conocer sus opiniones, expectativas y prioridades, recogiendo sus sugerencias para crear valor compartido en el ejercicio de nuestra actividad. Estos aspectos junto con los retos globales en materia de sostenibilidad y los específicos de nuestro sector, unido a la visión de la compañía, nos ha permitido definir un marco estratégico y unas prioridades alineadas a aquello que somos, que hacemos y sobre todo con lo que estamos comprometidos. Los cuatro ejes fundamentales que hemos definido son: el apoyo al sector primario y al mundo rural, el fomento de la salud a través de la nutrición y hábitos de vida saludables, la protección de nuestro entorno natural y continuar teniendo un comportamiento ejemplar en la relación de la empresa con los trabajadores.

¿Qué novedades aporta respecto a la anterior estrategia?

No hablamos de novedades porque, como decía anteriormente, somos como somos desde la fundación de la compañía hace casi 50 años. Desde nuestra creación estamos haciendo RSC ya que el principal objetivo de esta empresa es mantener, profesionalizar y apoyar el sector primario. Realmente lo que nos ha permitido este análisis es comprobar que los aspectos relevantes para nuestros grupos de interés son coincidentes con lo llevamos trabajando desde hace años. También nos ha permitido dar orden y coherencia a lo que estamos haciendo y dejar de hacer aquello que no se encuentre bajo el paraguas de estos cuatro ejes estratégicos porque entendemos no aporta a la creación de valor compartido para todos.

¿Qué programas contempla esta nueva estrategia? ¿Cómo los van a poner en marcha?

Trabajamos para ofrecer una alimentación sana y natural. Somos naturales por nuestro origen. Cuidamos de nuestros ganaderos y apoyamos a nuestro sector para ofrecer la mejor leche. Hacemos productos naturales, respetando su esencia y preocupándonos de la calidad de vida de los consumidores. Actuamos de forma natural, porque la honestidad y la transparencia han sido y son el sello distintivo de nuestra empresa.

A partir de estas tres premisas, que se encuentran alineadas a nuestros ejes estratégicos, desarrollamos cerca de veinticinco principios naturales que incorporan todos los programas y acciones que llevaremos a cabo dentro de nuestro Plan de RSC.

Los ganaderos son los fundadores y accionistas mayoritarios de la compañía. ¿Qué papel juegan en la nueva estrategia de RSE?

Son pieza clave dentro de nuestra estrategia porque, además de los propietarios, son el origen de Central Lechera Asturiana. Trabajamos día a día garantizando su sostenibilidad para que nos ofrezca la mejor leche, asegurando su comercialización, formándoles para favorecer su desarrollo personal y profesional, asesorándoles para que produzcan una leche de máxima calidad, garantizando la seguridad alimentaria y respetando el medioambiente. También les apoyamos para mejorar su calidad de vida, ofreciéndoles servicios de sustitución, prestándoles asistencia técnica continuada a través de servicios vinculados a la producción (calidad de leche, sanidad animal, etc.) y servicios vinculados a la gestión (seguros agrarios, gestión técnica-económica, asesoría fiscal).

Uno de los pilares de la RSE de la compañía son sus trabajadores y muestra de ello es que Capsa Food ha conseguido la certificación Top Employers. ¿Cuáles considera que son las claves?

La clave es nuestro compromiso con el empleo de calidad. Cuidamos las condiciones laborales de nuestros empleados para asegurar la calidad de todo lo que hacemos. Más del 95% del personal tiene contrato indefinido facilitándoles su formación y desarrollo profesional en un entorno saludable y seguro para llevar cabo su labor. Como Empresa Familiarmente Responsable que somos, favorecemos la conciliación de la vida personal y profesional.

¿Cuáles van a ser las principales líneas de actuación en el ámbito medioambiental?¿Mantienen una línea continuista con el trabajo realizado hasta ahora?

Como decía antes, nunca olvidamos nuestro origen ni el origen de nuestro trabajo: vacas, Asturias y la propia naturaleza. Por eso seguimos trabajando en minimizar el impacto ambiental de nuestras explotaciones y centros productivos. Para ello hemos rediseñando nuestros procesos para reducir las emisiones, además de reducir los kilómetros en nuestras rutas de recogida de leche para bajar las emisiones de CO2. Reducimos el consumo de energía en explotaciones y factorías, y hemos conseguido autogenerar más del 90% de nuestra energía eléctrica en procesos de alta eficiencia. Además, estamos transformando nuestros residuos en biocombustibles y fertilizantes, y, conscientes de que hay que cuidar los recursos naturales, también minimizamos el consumo de agua.

¿Y en el ámbito social?

Promovemos la salud a través de la nutrición, por eso llevamos a cabo importantes donaciones de productos tanto con el Banco de Alimentos a nivel nacional como con Aldeas Infantiles. Incorporamos la nutrición en la vida deportiva, por eso tenemos presencia tanto en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana como en los Gimnasios de la Cadena Go Fit.

Además, defendemos nuestro origen y nuestra tierra, por eso apoyamos a la sociedad asturiana: somos miembros del patronato con la Fundación Princesa de Asturias, apoyamos en los juegos deportivos del Principado, dotamos de material de salvamento a los equipos de socorrismo del litoral asturiano y cooperamos también con el Banco de Alimentos del Principado de Asturias con importantes donaciones mensuales de leche.

En su relación con los consumidores, ¿cómo se articula la apuesta de la compañía por un estilo de vida saludable?

Lo primero, a través de nuestros productos que son elaborados a partir de nuestra leche 100% española, respetando el origen natural para que nuestros consumidores tengan una mejor alimentación y calidad de vida.

También nos comprometemos a desarrollar iniciativas que favorezcan una sociedad con una alimentación más natural y saludable. Jornadas de alimentación, información y consejos en nuestra página web www.lecheynutricion.es; colaboración con médicos y docentes para fomentar los beneficios de una alimentación equilibrada; participación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid a través de la Cátedra de Nutrición Universidad Complutense de Madrid/Central Lechera Asturiana; patrocinio del Premio Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana, convocado por la Fundación Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias, son algunas de las acciones que hemos puesto en marcha.

Según el estudio RepTrak España 2015, Central Lechera Asturiana es la primera empresa española y la primera marca de leche en el ranking de reputación. ¿A qué cree que se debe el secreto de este éxito?

Las características que se analizaron en el estudio al que hace referencia fueron los resultados financieros de la marca, su integridad, el liderazgo, la innovación, el entorno de trabajo, la ciudadanía y la oferta de productos y servicios. Más de ocho mil consumidores fueron preguntados por nuestra actuación en esos ámbitos. Pienso que sus respuestas pueden ser el resultado de defender lo natural en todo lo que hacemos, por nuestro origen, por nuestros productos naturales y por nuestra forma de natural de actuar.