El voluntariado corporativo y la acción social es una vía para expresar nuestros valores

Susana Posada,

responsable de Comunicación Institucional y RSE de Leroy Merlin

06/11/2017

La visión de Leroy Merlin es acompañar y ayudar a las personas en la construcción, mejora, mantenimiento y disfrute del hogar. Por ello, la compañía contribuye a la mejora del entorno social mediante el desarrollo de proyectos de acondicionamiento de hogares de niños y niñas y personas mayores en situación o riesgo de exclusión social. En este marco, a lo largo de 2016, se han desarrollado 64 proyectos en los que han participado 49 tiendas y 475 voluntarios, gracias a los cuales se ha contribuido a la mejora del hogar de más de 2.600 personas.

¿Cuál es el objeto en el que se centra la acción social de Leroy Merlin?

La acción social en Leroy Merlin empezó hace muchos años, pero desde 2011, año en el que definimos el Primer Marco de RSE, tenemos una acción social mucho más estructurada y alineada con nuestro saber hacer, con nuestro expertise. Por ello, el objeto de la acción social de Leroy Merlin es el acondicionamiento de hogares para niños y/o ancianos en situación o riesgo de exclusión social.

¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo?

Después de una labor inicial de sensibilización y concienciación a nivel interno –que se alargó durante unos dos años– a día de hoy podemos decir que ya llevamos cinco años implicados en este ámbito con datos muy satisfactorios. De hecho, una muestra de la trayectoria de la acción social de la compañía se percibe a nivel presupuestario: empezamos en 2011 con un presupuesto de 82.000 euros y el año pasado la compañía invirtió 650.000 euros en diferentes proyectos. Existe una apuesta real por parte de la compañía, de la dirección y de las tiendas en implicarse y desarrollar proyectos.

¿En qué consisten las iniciativas que llevan a cabo?

Consiste en donación de material y, además, en el caso de que la vivienda o la instalación necesite una reparación o unas acciones concretas de reforma, ofrecemos el instalador para que realice los trabajos necesarios. Es decir, nuestros empleados de las tiendas participan activamente en el proyecto porque tienen que ir a visitar la vivienda, elaborar un listado de necesidades, realizar los pedidos correspondientes, llevar el material, comprobar que el material haya sido bien instalado… pero la reforma en sí misma la ejecutan los profesionales. Al final el papel del empleado es la gestión integral del proyecto y ello implica que los profesionales de las tiendas dediquen tiempo y esfuerzo. Y lo hacen encantados porque no cabe duda de que la acción social es algo muy positivo, tanto para la empresa como para el empleado.

¿Cómo eligen a los beneficiarios?

Tenemos acuerdos firmados con diferentes ONG, tanto a nivel nacional como local, y son las propias entidades las que nos informan sobre las familias que necesitan unas determinadas reformas en su casa.

Participamos en el Ranking Merco y nuestra valoración por parte del Tercer Sector ha aumentado positivamente en los últimos años. Consideramos que el hecho de tener un único objeto de acción social alineado a nuestro negocio nos hace tener una imagen de mayor confianza y credibilidad, de cara a la sociedad en general y de cara al Tercer Sector.

¿Las tiendas tienen libertad para elegir y definir los proyectos?

Totalmente. Cada tienda, en su entorno local, puede identificar el proyecto o la ONG que considere más conveniente y el único requisito que debe cumplir es que se enmarque en el Marco de Acción Social de Leroy Merlin. Además, desde la sede central nos ofrecemos para asesorarles y ayudarles en la búsqueda de proyectos, en el supuesto de que no tengan entidades inidentificadas, pero los convenios que firmamos con ONG a nivel nacional no son de obligado cumplimiento para las tiendas y cada una decide si desea o no ejecutarlo. Tienen total libertad y autonomía. Leroy Merlin es una compañía en la que se incentiva esa autonomía y, desde sede central, no se impone ningún proyecto.

¿Cuántos proyectos llevan a cabo al año?

A lo largo de 2016 realizamos, a nivel nacional, un total de 64 proyectos en los cuales participaron 475 voluntarios, que destinaron cerca de 2.500 horas de voluntariado corporativo. En total se beneficiaron 2.632 personas y colaboramos con 46 ONG.

¿Cómo han evolucionado estos proyectos?

Hemos constatado que la implicación crece de forma exponencial todos los años. Es decir, una vez que una tienda ha decidido realizar algún tipo de iniciativa en este ámbito, al año siguiente no solo mantiene su acción social, sino que se implica en proyectos de mayor envergadura. Antiguamente se hacían proyectos más pequeños, pero a medida que las tiendas van adquiriendo un mayor grado de madurez se implican en proyectos como, por ejemplo, la rehabilitación de centros de acogida o residencias de personas mayores. Leroy Merlin se caracteriza por tener un sistema de adaptación local donde las tiendas crean lazos con su entorno y esto les permite tener una relación más cercana. En este sentido, tenemos comprobado que este tipo de acciones tienen un importante impacto tanto desde el punto de vista social como institucional.

Nuestro objetivo no es que sean colaboraciones puntuales con una ONG ayudando a un determinado hogar, sino establecer colaboraciones a largo plazo y que perduren en el tiempo. Consideramos que, de este modo, conseguimos un mayor impacto, damos respuesta a la verdadera esencia de la acción social, establecemos relaciones de confianza y podemos contribuir a mejorar el entorno de una forma duradera.

¿Todas las tiendas participan en estas iniciativas de acción social?

En la actualidad, no todas las tiendas están participando en estas acciones puesto que para hacer acción social es necesario tener un cierto grado de madurez y las nuevas aperturas tardan un poco en implicarse. Además, hay otros centros que hacen voluntariado ambiental o participan en los talleres de sostenibilidad, impartiendo talleres en los colegios. Lo que pedimos a las tiendas es que planifiquen sus actividades de acción social porque todo el voluntariado corporativo de Leroy Merlin se hace en horario laboral y, a veces, la propia dinámica del trabajo no permite participar en todas las iniciativas.

¿De qué manera implican a los empleados de la sede en la acción social de la compañía?

En la sede central también tenemos programas de voluntariado, pero tienen algunas diferencias en comparación a la acción social de las tiendas. Por la propia naturaleza del trabajo, en la sede de Madrid no podemos gestionar proyectos como los que realizan las tiendas y por ello colaboramos con entidades para realizar iniciativas. Por ejemplo, colaboramos con la Fundación Tengo Hogar, que tiene pisos para personas en situación o riesgo de exclusión social, y organizamos jornadas de voluntariado para pintar estos pisos.

¿Qué ventajas considera que aporta el voluntariado corporativo a la compañía?

Desde el punto de vista de Recursos Humanos, las actividades de voluntariado corporativo permiten desarrollar distintas habilidades y competencias, como la capacidad de comunicación o el trabajo en equipo. Se trata de competencias muy apreciadas por todas las compañías y que están muy alineadas con nuestra filosofía de compañía. Leroy Merlin es una empresa en la que se habla de todo, se discute en el buen sentido de la palabra, se debate en positivo y está muy alineada con nuestros valores de respeto, humildad, generosidad… El voluntariado corporativo y la acción social es una vía, desde mi punto de vista, para expresar nuestros valores.

¿Qué retos de futuro se han marcado en el ámbito de la acción social?

Nuestro objetivo es conseguir que más tiendas se sumen a este tipo de iniciativas e incluso que varias tiendas de una misma ciudad realicen proyectos conjuntos. Además, hace tiempo organizamos un concurso de ONG para participar en proyectos que estuvieran alineado con el Marco de Acción Social y estamos pensando en repetirlo y dar un paso más.

Lo que tenemos claro es que ahora mismo tenemos un objeto de acción social, que es conocido ampliamente por los empleados y el Tercer Sector, y nos gustaría continuar avanzando en esta línea para darlo a conocer a la sociedad en general. Aunque en la actualidad tenemos un volumen importante de tiendas que se suman a estos proyectos, ayudando a un número importante de personas, queremos continuar creciendo y constantemente nos preguntamos qué podemos hacer para ayudar más y llegar a más personas. De cara a 2018 estamos explorando distintas posibilidades con el objetivo de ampliar nuestro alcance y tener más beneficiarios. Tenemos un afán de mejora continua y de poder contribuir más y aportar más valor añadido.