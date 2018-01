En Coca-Cola queremos ser un agente de cambio positivo en lo ambiental, en lo social y en lo económico

Marisa Soleto, Ana Callol, Theresa Zabell y Ana Gascón,

directora, directora de Responsabilidad Corporativa, directora y directora de Responsabilida Corporativa de Fundación Mujeres, Coca-Cola European Partners, Fundación Ecomar y Coca-Cola Iberia

24/01/2018

The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners han lanzado Avanzamos, la estrategia de sostenibilidad a 2025 que recoge los compromisos y objetivos de ambas compañías con un foco relevante en el ámbito de bebidas, envases y sociedad. Esta estrategia es fruto de un exhaustivo proceso de consulta a más de 100 representantes de instituciones, ONG y clientes, más de 12.000 consumidores en seis países y casi 1.000 empleados de diferentes geografías, y apuesta por la generación de ecosistemas de colaboración con entidades públicas y privadas con el objetivo de construir un mundo más sostenible.

¿Por qué The Coca-Cola Company y Coca-Cola European Partners han decidido lanzar una estrategia de sostenibilidad conjunta a nivel europeo?

Ana Gascón. The Coca-Cola Company, junto con sus embotelladores, siempre ha tenido un compromiso muy firme con la sostenibilidad y lo ha integrado en el modelo de negocio de manera transversal. Sin embargo, aprovechando la fusión y la integración del embotellador, Coca-Cola European Partners a nivel europeo, hemos creído que era el momento de dar un paso adelante en temas de sostenibilidad para avanzar de la mano. Queremos ser un agente de cambio positivo en lo ambiental, en lo social y en lo económico y la respuesta que ha venido a constituirse es la estrategia Avanzamos, donde queremos pasar del compromiso a la acción para construir un mundo más sostenible para las generaciones futuras a partir de nuestras marcas y nuestro negocio.

¿Cuáles son los principales pilares que sustentan Avanzamos?

Ana Gascón. Después de un exhaustivo proceso de consulta y de escucha activa a nuestros grupos de interés, Coca-Cola convino que nuestra estrategia en lo económico debía tener un foco muy importante en bebidas, en el ámbito social nos debíamos centrar en ser un agente positivo de cambio y en lo medioambiental teníamos que poner nuestro foco en envases. En estos tres pilares, Coca-Cola se plantea ser líder en el mercado y, después, nos fijamos otros tres ámbitos que son fundamentales en el desarrollo de nuestra actividad y en los que queremos seguir manteniendo un comportamiento excelente: agua, emisiones y agricultura sostenible y cadena de aprovisionamiento responsable.

No partimos de cero porque ya llevamos tiempo trabajando en estos ámbitos, pero el objetivo es poner orden y tener los focos muy claros de hacia dónde hay que ir. Ha sido un proceso largo, pero muy sólido que ha tratado de casar los intereses de los stakeholders y de las compañías por la huella que dejamos, ya sea a nivel medioambiental o social.

Avanzamos es nuestra hoja de ruta que, de manera muy consensuada entre The Coca-Cola Company y el embotellador, se ha fijado de aquí al 2025 con objetivos muy claros y KPI en cada una de las cuestiones que vamos a abordar para que nuestro avance en materia de sostenibilidad sea medible y contrastable. También queremos avanzar en un ejercicio de transparencia y anualmente publicaremos nuestro desempeño respecto a los diferentes temas abordados para mostrar y comunicar que Coca-Cola es mucho más que los refrescos que nos solemos tomar todos los días.

¿Cuáles son los principales compromisos adquiridos en el ámbito de los envases?

Ana Gascón. En envases nos hemos fijado el reto de recoger el 100% de los envases que ponemos en el mercado y que ninguno de ellos sea un residuo, especialmente en el mar. Eso es un importante objetivo que trabajaremos con los agentes locales, con los sistemas de gestión de residuos y, sobre todo, con sensibilización. Además, nos hemos marcado que el 100% de nuestros envases contengan una parte de material reciclado y ahí nuestro gran reto es que en el 2025 el 50% del PET que utilizamos en una botella de plástico provenga de PET reciclado. También queremos liderar el campo de la eco-innovación de manera que vayamos avanzando en el aligeramiento de nuestros envases y mantener algo que ya es una realidad en España: que el 100% de los envases fabricados en España son 100% reciclables.

Para lograr la recogida del 100% de los envases Coca-Cola colabora con la Fundación Ecomar. ¿En qué proyectos están trabajando?

Theresa Zabell. Ecomar se puso en marcha hace más de 18 años y somos pioneros en la limpieza de costas con niños. Lo enfocamos de una manera que no solo atacamos el problema, sino que vamos a su raíz, porque llevamos a los niños a recoger residuos que hay en las playas, a través de una jornada divertida, y les explicamos por qué existe este problema y qué es lo que podemos hacer para evitar que siga existiendo en el futuro. Cuando hacemos las jornadas, les explicamos por qué los residuos llegan al mar y hacemos un taller de reciclaje para repasar en qué bolsa se tiene que poner cada residuo que se recoge. Todo ello lo planteamos como un juego y como una actividad divertida que hace que los niños quieran repetir la actividad.

¿Qué problemática tiene que los residuos acaben en el mar?

Theresa Zabell. Es un problema muy grave, pero no es un fenómeno nuevo. El destino final de todo aquello que no disponemos de forma adecuada normalmente es el mar y el 80% de lo que llega al mar no procede de la costa porque una persona salga a navegar o vaya a la playa y se le escape la bolsa de plástico del bocadillo, sino que es porque los que vivimos en el interior no introducimos una bolsa de plástico, una botella o una lata en el contenedor adecuado, va a parar al suelo y de ahí con la lluvia y el viento acaba en un río y el destino final del río es el mar. Hay cosas que se hunden y otras que flotan y el mar las devuelve a la playa. Ahí es donde los voluntarios de Ecomar tienen la segunda oportunidad de recogerlo. Lo triste es que hay cosas que nunca tenemos la segunda oportunidad de recoger porque están en el fondo del mar, se degradan y se convierten en microplásticos que acaban formando parte de la cadena alimenticia.

Asimismo, se han fijado el compromiso de devolver a la naturaleza el 100% del agua utilizada en todo el proceso de fabricación. ¿Cómo lo logran?

Ana Callol. Entre el 95 y el 97% de nuestro producto es agua con lo cual impactamos mucho en este ámbito y, por ello, tenemos diferentes objetivos. En primer lugar, reducir en un 20% el uso de agua en nuestra cadena productiva. Ahora tenemos una ratio de uso de agua del 1,86, que significa que por cada litro de agua que va en el producto se destina 0,86 en el proceso productivo y esa agua se devuelve a la naturaleza en condiciones óptimas para propiciar la vida acuática. Es una ratio complicada de mejorar, aun así, nos marcamos ese 20% de reducción a 2025. Luego nos hemos puesto el objetivo cuantificable de devolución a la naturaleza del 100% agua que utilizamos en nuestros productos cada año. En 2016, devolvimos 3.000 millones de litros de agua, que representa el 96% del agua que introducimos en nuestros envases, gracias a la puesta en marcha de diferentes proyectos medioambientales por toda la geografía española y portuguesa.

Otro de los ámbitos donde quieren tener un comportamiento excelente es en la reducción de emisiones. ¿En qué áreas están trabajando?

Ana Callol. Tenemos el objetivo de reducción del 50% en toda la parte de producción y del 35% de reducción en la cadena de suministro. A día de hoy, tenemos una mejora del 65%, desde 2010, en nuestras plantas de producción gracias a la mejora de la eficiencia energética y a que el 100% de la energía contratada en España procede de fuentes renovables. Además, queremos trasladar estos objetivos a nuestra cadena de valor como, por ejemplo, la cadena de transporte o a los equipos de frío.

Ana Gascón. Asimismo, Coca-Cola ha adquirido el compromiso de que el 100% de los productos agrícolas provengan de agricultura sostenible. En este sentido, hemos puesto en marcha el proyecto Cítricos Sostenibles en toda la zona mediterránea a través del cual inculcamos buenas prácticas a los agricultores que se traducen en una reducción de las emisiones del 70% en los cultivos de cítricos.

En el ámbito social, ¿cuál es la filosofía de los proyectos que Coca-Cola lleva a cabo?

Ana Callol. Siempre decimos que Coca-Cola es una marca para todos y nuestro reto es propiciar una sociedad inclusiva. Para ello, nos hemos propuesto que el 40% de los puestos directivos del sistema Coca-Cola estén ocupados por mujeres, queremos fomentar la participación de nuestros empleados en proyectos de voluntariado y, luego, hemos puesto un foco específico en mejorar la empleabilidad de los jóvenes y la capacitación de mujeres. En este último objetivo tenemos el programa GIRA que es la plataforma a través de la cual englobamos todos los proyectos de capacitación de estos colectivos. Hoy en día tenemos en marcha GIRA Jóvenes, que es un proyecto por el que en cinco años han pasado 3.300 jóvenes, y GIRA Mujeres, que es un proyecto de capacitación personal y profesional dirigido a mujeres que trabajamos con entidades sociales como Fundación Mujeres, Alma Natura y Cruz Roja y luego tiene una derivada de capacitación para la empleabilidad por cuenta ajena de mujeres de entornos vulnerables. En la primera edición de GIRA Mujeres, impactamos a 4.643 mujeres y este segundo año esperamos llegar a otras 4.000.

¿Cuál es papel que desempeña Fundación Mujeres en este proyecto?

Marisa Soleto. Hemos aportado nuestra experiencia en materia de promoción de la actividad emprendedora femenina. Somos una de las entidades que desarrolla los talleres básicos para la capacitación personal y profesional de mujeres y estamos coordinando también la marcha de la plataforma online y el acompañamiento de las mujeres que inician ese viaje que les propone GIRA Mujeres para poder tomar las primeras decisiones en la elaboración de sus planes de negocio. GIRA Mujeres es un proyecto que se ha planteado objetivos muy efectivos, es decir, no solamente se trata de acciones de sensibilización, sino que realmente las mujeres que pasan por GIRA Mujeres se llevan un producto que tiene que ver con su idea de negocio.

¿Cuál es el problema de la mujer ante el emprendimiento?

Marisa Soleto. Las cifras nos dicen que hay muchísimas menos mujeres que son capaces de emprender y desarrollar su negocio, que los negocios que desarrollan las mujeres suelen ser más pequeños y tienen más posibilidades de fracasar, que las ideas de mujeres emprendedoras suelen conseguir menos apoyo financiero. Todo eso tiene que ver con cómo se acompaña a las mujeres, con el nivel de información, de confianza, de capacitación que tienen las propias mujeres en su idea de negocio y también en el empoderamiento, en la confianza en sí mismas, que tienen las emprendedoras. En este escenario no es difícil comprender que, aunque efectivamente un hombre y una mujer montan una empresa de igual manera, las mujeres abordan el proceso necesitando otro tipo de herramientas.

En ese sentido, GIRA Mujeres prevé acciones colectivas que están pautadas en diferentes fases. Se trabaja inicialmente en los talleres con las mujeres en cuanto a la toma de la idea, un segundo paso que las pone en pista para poder desarrollar firmemente su proyecto empresarial y un acompañamiento final a los diez mejores proyectos cierra un ciclo muy interesante.