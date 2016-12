Hemos conseguido ser un 38% más eficientes.

Elisenda Ballester,,

directora Comunicación Corporativa de Henkel Ibérica

25/10/2016

En 2030, Henkel aspira a triplicar la eficiencia de recursos en relación al impacto ambiental realizado por sus operaciones, productos y servicios. Tal y como nos explica Elisenda Ballester, directora de Comunicación Corporativa de Henkel Ibérica, “aspiramos a ser líderes en sostenibilidad, como marca uno de nuestros valores corporativos, y por ello queremos aportar nuevas soluciones mientras seguimos desarrollando de manera responsable nuestra compañía con un equilibrio entre el éxito económico, ecológico y social”.

¿Cómo se consigue hacer más con menos?

Nuestra ambición es conseguir más con menos. Esto significa que queremos crear más valor para nuestros clientes y consumidores, para las comunidades donde operamos y para nuestra compañía a la vez que reducimos nuestra huella medioambiental. Para conseguirlo, hemos establecido seis áreas focales de sostenibilidad: seguridad y salud, agua y aguas residuales, materiales y residuos, energía y clima, progreso social y rendimiento donde se engloban todas nuestras actividades a lo largo de la cadena de valor y reflejan nuestros retos de desarrollo sostenible derivados de nuestras operaciones. Potenciamos la innovación sostenible puesto que cada nuevo lanzamiento de producto o tecnología tiene que al menos impactar en una de las seis áreas focales para poder lanzarse al mercado. Trabajamos diariamente en mejorar nuestros productos ofreciendo al cliente y consumidor más valor y mayor eficacia con menos huella medioambiental. De esta manera, seremos capaces de conseguir los ambiciosos objetivos marcados a corto plazo, cada cinco años, y ser así en 2030 tres veces más eficientes. Triplicaremos el valor que creamos por la huella medioambiental que generamos de nuestras operaciones, productos y servicios, lo que llamamos “Factor3”.

¿En qué punto de implementación se encuentra la estrategia de sostenibilidad de Henkel?

Nuestra estrategia de sostenibilidad de triplicar el valor empezó en 2010 y durará hasta 2030. Fue un objetivo muy ambicioso y marcado a 20 años vista del que ya llevamos cumplido un período de más de 5 años. Hemos conseguido ser un 38% más eficientes, lo que significa que hemos alcanzado y superado el objetivo marcado para los primeros años. El éxito en la implementación de nuestra estrategia y en la consecución de los objetivos reside en nuestros productos, en la extensa cooperación con nuestros partners y en la alta dedicación de nuestro equipo humano.

En 2016 han definido nuevos objetivos para alcanzar el plan “Factor3”. ¿Cuáles son?

Sin duda, 2015 fue un paso importante para conseguir el objetivo a largo plazo de Henkel. Hemos hecho un gran progreso integrando la sostenibilidad en los procesos del negocio y estamos en el buen camino. 2015 fue un año también importante para retos globales: Naciones Unidas acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus respectivos objetivos, y se alcanzó un acuerdo para el cambio climático en Paris.

En 2016 hemos definido nuevos objetivos cuantitativos para los próximos cinco años que implicará que en 2020 mejoremos nuestra eficiencia un 75%, en comparación con 2010. Estamos convencidos de que la sostenibilidad es clave para el éxito empresarial, ayuda a nuestro crecimiento, mejora nuestros costes de eficiencia y reduce riesgos. Además, sólo con una práctica empresarial sostenible podemos mantener la confianza en la sociedad y una economía robusta.

¿Cómo involucran a la plantilla en la estrategia de sostenibilidad?

Nuestro equipo humano es quién marca claramente la diferencia. Su compromiso, habilidades y experiencia frente a la sostenibilidad es la base de nuestro progreso y éxito internacional. Henkel como empresa global emplea a personas de más de 125 nacionalidades en 75 países. El objetivo es crear un equipo motivado, ambicioso y con talento que comparta una visión y viva los valores corporativos cada día como eje conector a nivel mundial y la sostenibilidad es uno de ellos. La consideramos como una oportunidad, sobre todo en un mundo en constante cambio. Vivir activamente nuestros valores nos ayuda a conocer mejor los retos a los que nos enfrentamos. Pedimos a nuestros managers en particular que interioricen el significado de la sostenibilidad y den ejemplo con su comportamiento. Este factor es cada vez más importante para mantener un equipo satisfecho y para atraer nuevo talento.

La plantilla no sólo está involucrada con la sostenibilidad en sus actuaciones diarias sino que además 6.200 empleados actúan como embajadores externos de sostenibilidad. Gracias a ello, hemos podido transmitir a más de 63.000 escolares la importancia de la sostenibilidad.

¿Cómo la transmiten a su cadena de valor?

Henkel tiene actualmente proveedores y otros partners del negocio de alrededor de 130 países. Más del 70% del volumen de nuestras compras proviene de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a los que no pertenecen les pedimos exactamente los mismos requerimientos. Nuestros proveedores son evaluados en diferentes procesos, como la sostenibilidad, el servicio o las operaciones. Seleccionamos a nuestros proveedores y socios en base a sus resultados en seguridad, salud, medio ambiente, estándares sociales y buenas prácticas empresariales a través de nuestro estándar de sostenibilidad implementado en 1997, demostrando nuestro compromiso y responsabilidad en toda la cadena de valor. Además, en 2011 Henkel y otras cinco compañías de la industria química lanzaron la iniciativa “Together for Sustainability (TfS)” que, basada en los principios de Global Compact de Naciones Unidas, pretende armonizar y simplificar los complejos procesos de la gestión de la supply chain frente a la sostenibilidad y optimizar el diálogo entre todos los interlocutores a nivel mundial. Los miembros adheridos a TfS se han triplicado desde su lanzamiento y esto demuestra que la idea funciona. También, Henkel mantiene un diálogo abierto y activo con todos sus stakeholders, que incluyen clientes, consumidores, proveedores, empleados, accionistas, comunidades locales, instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales así como políticos y universidades. Este constante diálogo nos ayuda no sólo a entender lo que los stakeholders opinan de nuestras actuaciones sino también qué esperan de nosotros en el futuro. Esto nos ayuda a detectar las tendencias y los retos futuros y así poder implementar conceptos de sostenibilidad en el momento adecuado y orientados a mejorar el futuro.

La nueva sede corporativa de Henkel en Barcelona ha conseguido la certificación LEED Gold. ¿Qué características cumple el edificio?

La nueva sede corporativa se encuentra situada en el distrito tecnológico de 22@ de la ciudad de Barcelona. El edificio es el primero que ha recibido la certificación Leed Gold en la ciudad condal ya que contribuye positivamente a su entorno, fomenta el uso del transporte sostenible, reduce los residuos y proporciona un ambiente más limpio y fresco para los trabajadores. LEED es la certificación de promoción sostenible del USGBC (US Green Buildings Council), reconocido a nivel internacional que se centra en asegurar que un edificio contribuye positivamente a su entorno y reduce el impacto medio ambiental. Esta certificación fue uno de los puntos importantes a la hora de tomar la decisión para escoger la nueva ubicación de las oficinas centrales de Henkel para España y Portugal.

Tanto Henkel como la Fritz Henkel Foundation apoyan proyectos sociales sostenibles de todo el mundo. ¿Cuáles son los más destacados?

Hace cinco años que Henkel fundó la Fritz Henkel Foundation para fortalecer el compromiso social de la compañía y de sus empleados. El compromiso social forma parte de nuestro sentido de responsabilidad y encaja firmemente con nuestros valores corporativos. La fundación desde su creación, ha apoyado a más de 2.000 proyectos con más de 10 millones de euros destinados. Se combina el apoyo social a nivel local en todas las comunidades donde estamos presentes, con la ayuda de emergencia internacional y el apoyo al voluntariado corporativo por parte de nuestros empleados y jubilados. La iniciativa más importante en voluntariado corporativo es MIT (Make an Impact in Tomorrow). Se trata de un programa de ayuda social a través del cual cada año la compañía proporciona apoyo económico a proyectos solidarios promovidos por nuestros empleados y jubilados. Con el establecimiento de la iniciativa MIT en 1998, Henkel se convirtió en una de las primeras empresas alemanas que incluyó el compromiso de voluntariado social de su plantilla y jubilados como elemento significativo de política de responsabilidad social corporativa. En la actualidad tenemos implementada la iniciativa en todas las ubicaciones de Henkel a nivel mundial y desde su puesta en marcha, hace 15 años, se han desarrollado más de 9.000 proyectos en más de 50 diferentes países. También tenemos otros proyectos de voluntariado corporativo como Shapping Futures, un programa en colaboración con Aldeas SOS Infantiles que ofrece formación a jóvenes sin recursos sobre peluquería para que tengan un oficio para vivir, el programa de Embajadores de Sostenibilidad, que he comentado anteriormente y la iniciativa “(Y)our Move toward Sustainability” que anima a los empleados a poner en práctica en su día a día la sostenibilidad no sólo en el trabajo sino en su vida diaria para ahorrar energía, agua o comer de manera saludable.