OTIS y Special Olympics, 25 años juntos

Marcelino Pérez y Javier Cervera,

director y director de RRHH de Special Olympics Madrid y Zardoya Otis

09/06/2017

Hace 25 años Special Olympics se instaló en Madrid y desde entonces Zardoya OTIS colabora, de forma ininterrumpida, con esta entidad internacional dedicada a fomentar la competición deportiva entre las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de proporcionarles una mayor integración y posibilidades de desarrollo profesional. Esta colaboración es un claro ejemplo de la política de Acción Social de la Compañía. Más allá de un compromiso a corto plazo, el programa de Acción Social de Zardoya OTIS se centra en un compromiso real con la sociedad, desde el convencimiento de que invertir en ayudar a los demás supone una gran satisfacción personal y empresarial.

Este año se cumple el 25º aniversario de la creación de Special Olympics Madrid y en todo este tiempo la organización siempre ha contado con el apoyo de Zardoya OTIS. ¿Qué valoración hacen?

Javier Cervera. Es una muestra del nivel de compromiso que tiene esta Compañía porque, si te mueves en el ámbito fundacional o de asociaciones, no es fácil encontrar una colaboración de 25 años de una empresa con la misma ONG. Esto tiene dos derivadas. Por un lado, Special Olympics Madrid ha pasado a formar parte de la cultura de la Compañía y nuestra gente lo tiene totalmente interiorizado y, por otro, genera un gran orgullo de pertenencia. Para OTIS, Special Olympics Madrid es un valor añadido, que tiene la Compañía y su gente, del que nos sentimos muy orgullosos.

Marcelino Pérez. En Special Olympics tenemos la figura del Founder Partner, que en Madrid es OTIS. En la actualidad, es muy habitual que una empresa colabore con una entidad social, pero hace 25 años no lo era.

¿Cómo nace esta colaboración?

Javier Cervera. Hace 25 años, el Director General y Consejero Delegado de OTIS en aquel momento vio la oportunidad de introducir en la Compañía una cultura de valores, de acción social y de compromiso con los empleados y entendió

que Special Olympics Madrid era una buena causa, completamente novedosa para la época. Además, cuando una organización lidera un proyecto de estas características con el compromiso de la alta dirección es mucho más fácil implantarlo.

Marcelino Pérez. Por otra parte, cabe destacar que en todo este tiempo ha pasado mucha gente, tanto por Zardoya OTIS como por Special Olympics, y este vínculo nunca se ha visto afectado ni puesto en duda. Todos ellos han cogido el testigo y nunca hemos tenido la sensación de tener que explicar nada ni de convencer a nadie.

¿Cómo van a celebrar este hito tan especial?

Marcelino Pérez. El 30 de junio celebraremos, en el Espacio Cibeles de Madrid, una gala para premiar y reconocer tanto a los voluntarios como a los deportistas.

Javier Cervera. Queremos que sea un evento especial que llegue a la gente y que se reconozca la labor de colaboración mantenida durante todos estos años.

¿Qué significa el movimiento Special Olympics?

Marcelino Pérez. El movimiento Special Olympics no solo abarca a las personas con discapacidad intelectual, sino también a sus familias, a las empresas, a los voluntarios… No se trata de un movimiento de un colectivo concreto, sino que queremos que sea un movimiento global de la sociedad porque, al final, sin esos voluntarios, sin esas empresas o sin esas familias, no podríamos hacer lo que hacemos a día de hoy.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación de la entidad?

Marcelino Pérez. Special Olympics tiene cuatro pilares básicos de actuación. El deporte es la actividad por la que somos más conocidos. Nuestro mayor hito es pertenecer al COI (Comité Olímpico Internacional) y ser parte de la familia olímpica, por lo que contamos con nuestras propias Olimpiadas de Verano en Invierno. Asociado al deporte, otro ámbito de actividad muy importante es la salud donde desarrollamos siete programas en todo el mundo. Un tercer pilar es todo el trabajo que desempeñamos a favor de la inclusión con el objetivo de favorecer que las personas con discapacidad intelectual tengan una vida más fácil. Y, finalmente, nuestra cuarta área de actividad es la concienciación de la sociedad. A menudo, la discapacidad intelectual está asociada a patologías como el Síndrome de Down, pero es mucho más que este síndrome y hay muchas personas con discapacidad intelectual que no tienen ningún rasgo externo que la haga visible. Nuestro objetivo es intentar que la discapacidad intelectual se vea como algo normal y cotidiano, y mostrar que son personas con las que puedes trabajar, disfrutar y convivir sin problema.

La práctica del deporte es una forma muy útil para conseguir esta inclusión e integración de la que habla. ¿Por qué?

Marcelino Pérez. El deporte es básico por varios aspectos. Primero por todos los beneficios que tiene a nivel de salud y de forma física. Las personas con discapacidad intelectual, sobre todo cuando empiezan a tener una determinada edad, son un colectivo muy sedentario, motivo por el cual practicar ejercicio les favorece a nivel físico. Pero, además, el deporte permite desarrollar un rol muy importante de sociabilización, de independencia, de gestionar el tiempo y las relaciones sociales. Por otra parte, también mejora la autoestima porque permite que la persona se sienta parte de un equipo y se vea integrada.

Javier Cervera. Coincido plenamente. No conozco una mejor manera de integrar que no sea a través del deporte. El deporte aporta valores de autoestima, de trabajo en equipo, de salud mental y física, que ayudan a hacer muchas cosas, sobre todo, a personas con una cierta discapacidad.

¿Qué tipo de iniciativas están desarrollando conjuntamente?

Javier Cervera. Tenemos un montón de eventos. Principalmente participamos en actividades deportivas como un torneo de bolos para los más pequeños, actividades de senderismo o campeonatos de futbol y de baloncesto, entre otros. También apoyamos a Special Olympics Madrid en las Escuelas Deportivas que organizan.

Marcelino Pérez. Se trata de eventos en los que OTIS colabora con sus voluntarios, pero el apoyo y la presencia de la compañía en Special Olympics Madrid se palpa en el día a día, porque sin ellos no podríamos existir. En cualquier actividad que realiza la entidad está presente la experiencia de OTIS.

¿Las personas participantes tienen alguna limitación de edad?

Marcelino Pérez. Special Olympics ofrece la práctica de deporte a toda persona con discapacidad intelectual, de cualquier rango de edad, habilidad o capacidad física, incluso aunque tengan otras discapacidades asociadas. También integramos a personas que tengan discapacidad física o sensorial, siempre y cuando tengan discapacidad intelectual.

¿Estas actividades se llevan a cabo en diferentes zonas de España?

Javier Cervera. En la actualidad solo las realizamos en Madrid. Hace relativamente poco tiempo la Compañía tomó la decisión estratégica de gestionar toda la Comunicación Interna y la Acción Social desde la Dirección de Recursos Humanos y ahora estamos trabajando para expandir al resto del territorio español todas aquellas iniciativas que históricamente se han asociado a la sede central. No descartamos poder llevar la colaboración con Special Olympics a más centros de trabajo porque es un caso de éxito en Zardoya OTIS y la respuesta de nuestra gente es increíble.

¿Cómo involucran a la plantilla en estas iniciativas de Acción Social que impulsa la Compañía?

Javier Cervera. A través de nuestro departamento de Comunicación Interna, tratamos de implicar a la plantilla en todos los temas de Acción Social. Ciertamente la respuesta que obtenemos es muy satisfactoria y no necesitamos empujar para tener ese voluntariado, ese compromiso, esas ganas de hacer y aportar nuevas ideas y querer colaborar. Además, el hecho de poder participar en estas actividades a través de la empresa rompe muchas barreras. Afortunadamente, tenemos un capital humano fabuloso.

Recientemente hemos puesto en marcha una campaña de concienciación y motivación de la plantilla bajo el lema “OTIS juntos somos imparables” y, en este sentido, entendemos que después de 25 años de colaboración con Special Olympics, juntos somos imparables.

¿Qué ventajas aporta la participación en este tipo de actividades?

Javier Cervera. A menudo piensas que con este tipo de eventos vas a ayudar a Special Olympics Madrid, pero realmente te ayudas a ti mismo porque recibes mucho más de lo que das. Por ello no lo tratamos como una manera de ayudar a integrar la discapacidad, sino como una forma de ayudar a nuestra gente para que conviva con naturalidad con la diversidad y la igualdad.

Marcelino Pérez. Además, cuando asistes a una actividad como voluntario y realizas actividades con nuestros deportistas aprendes a relativizar los problemas. Todos tenemos nuestras preocupaciones del día a día, ya sean familiares o de trabajo, pero cuando ves su felicidad y cómo disfrutan con cualquier pequeño detalle te das cuenta que quizás tienes que cambiar tu escala de valores y de prioridades.

El voluntariado corporativo también repercute de forma positiva tanto en los propios trabajadores como en la empresa…

Javier Cervera. Colaborar en los eventos de Special Olympics Madrid te ayuda a recomponer tu escala de valores en la vida y en la profesión, pero además es muy gratificante el hecho de formar parte de un proyecto que busca ayudar a un colectivo que no tiene posibilidades de hacerlo por sí mismo. El agradecimiento, no solo de los chicos sino también de sus familias, y la posibilidad que te ofrece de aportar tu granito de arena para que la sociedad funcione un poco mejor… Todos estos elementos se traducen en una fortaleza que se transmite dentro de la profesión o del área laboral. Esto es clave para nosotros.

¿Qué es lo que más les llama la atención de los voluntarios que asisten a los eventos?

Marcelino Pérez. Siempre me ha llamado la atención su predisposición. Nunca ha habido ninguna queja con un voluntario. No tienes que explicar nada dos veces ni insistir. Enseguida se ponen a hacer cosas, ya sea practicar deporte con los deportistas o ayudar en alguna tarea de la organización. Tener un capital humano dispuesto a colaborar, como tiene Zardoya OTIS, es una maravilla.

Javier Cervera. Además, nuestros voluntarios son fijos, puesto que todos los que asisten una vez repiten. Incluso asisten voluntarios que han salido de la Compañía y han continuado manteniendo el vínculo. Forma parte de nuestro ADN y esto es lo que le convierte en algo especial puesto que no es una colaboración puntual con una organización, sino que es un modo de vida de nuestra gente. El grado de ilusión y de implicación de los voluntarios con estas actividades convierten la relación con Special Olympics Madrid en algo propio y que forma parte de nuestra cultura.

Una relación de partners

Desde hace 25 años Zardoya OTIS colabora con Special Olympics mediante la organización de eventos deportivos, actos culturales, subastas, etc., y a través de acciones de voluntariado corporativo que cuentan con la participación de numerosos empleados. Durante todo este tiempo los lazos se han ido estrechando hasta convertir esta colaboración en una relación de partners. Una clara muestra de ello es que los chicos y chicas de Special Olympics se convierten una vez al año en voluntarios de la Carrera Solidaria que organiza la compañía a favor de otras causas sociales. “La carrera solidaria es un evento muy importante para nosotros y vamos de la mano de Special Olympics. Sin la ayuda de sus voluntarios no sería posible la organización. Siempre contamos con la colaboración y ayuda de Special Olympics porque al final son nuestros partners”, asegura Javier Cervera.

El movimiento Special Olympics

La filosofía Special Olympics nació de la mano de Eunice Kennedy Shriver, hermana de John Fitzgerald Kennedy, cuando, al organizar un día de campo con personas con discapacidad intelectual, se percató de que aquellos que practicaban deporte mantenían una mejor calidad de vida. A partir de ahí, con la intención de promover y fomentar el deporte entre personas con discapacidad intelectual, Eunice Kennedy funda Special Olympics en 1968. En la actualidad, Special Olympics es el movimiento de personas con discapacidad intelectual más grande del mundo. Está presente en 170 países y cuenta con más de 4,5 millones de atletas que participan en 32 modalidades olímpicas de verano e invierno.

Special Olympics Madrid lleva desde 1992 realizando programas deportivos en la comunidad de Madrid. En 2015 contó con más de 12.000 participaciones de casi 3.350 deportistas en los 177 eventos que organizó.