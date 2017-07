El secreto para ser un buen lugar para trabajar es crear entornos de confianza

Nicolás Ramilo,

director general de Great Place to Work® España

09/06/2017

Con sede en San Francisco, Great Place to Work® es una compañía global de investigación, consultoría y formación que ayuda a las organizaciones a identificar, crear y mantener grandes lugares de trabajo a través del desarrollo de las culturas de alta confianza en el trabajo. Great Place to Work® trabaja con empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales en 58 países de todo el mundo.

¿Cómo definiría la filosofía de Great Place to Work®?

En Great Place to Work® tenemos muy claro que la gente actúa en función de cómo se comporta la compañía y, en este sentido, si la compañía hace lo máximo posible para que la plantilla esté contenta, las personas realizarán el máximo esfuerzo para tener un mejor desempeño. Partimos de una premisa fundamental que es que el 99,9% de los empleados, ya sea un alto directivo o el empleado menos cualificado de la organización, quiere tener éxito en su puesto de trabajo. De eso no tengo ninguna duda. Por ello, el reto de las compañías y de los altos ejecutivos es maximizar el desempeño de los trabajadores, durante el mayor tiempo posible de la carrera profesional de las personas y de sus equipos.

¿Qué caracteriza a una empresa Great Place to Work®?

Great Place to Work® está presente en 58 países en todo el mundo y la característica principal de todas las empresas que forman parte de nuestra lista es que son organizaciones muy exigentes con el desempeño de su gente y, por ello, hacen todo lo posible para tener el mejor entorno para que los empleados puedan maximizar ese desempeño. Es un quid pro quo. Es puro sentido común, pero a veces el sentido común no es el mayor común de los sentidos.

Y en España, ¿aplicamos el sentido común?

Con respecto a otros países, en España, Great Place to Work® GPTW tiene un posicionamiento menor. En Estados Unidos y en los países latinoamericanos, las organizaciones tienen muy inculcado en su ADN que esta filosofía y esta forma de trabajar es necesaria para tener éxito. En cambio, en España y en los países de nuestro entorno, como Portugal Francia, Grecia e Italia, aún tenemos un mayor margen de recorrido para mejorar estos aspectos.

¿Por qué?

Somos los que hemos entrado más tarde en este tipo de estrategias y, por tanto, podemos crecer más. No obstante, las organizaciones están haciendo un trabajo muy bueno y han avanzado mucho en los últimos años. También es cierto que poner en marcha este tipo de estrategias y políticas en las empresas va muy asociado al momento económico. Es decir, en época de bonanza las empresas se preocupan más de estas cosas, mientras que cuando el momento económico o los resultados de la compañía son peores, normalmente se deja más de lado.

¿En qué se basa la metodología de Great Place to Work®?

El Great Place to Work® Model se basa en dos herramientas. Por un lado, la encuesta Trust Index, porque para nosotros la clave es generar entornos de confianza, y, por otro lado, el Culture Audit que evalúa las políticas y los procesos que tienen las organizaciones en base a nueve grandes apartados que hemos identificado en nuestro modelo como la contratación, la comunicación, la celebración, el desarrollo de la gente, etc. Es decir, conocer qué prácticas conforman la cultura de las organizaciones.

¿Existe una receta para que una empresa sea un excelente lugar para trabajar?

La metodología y la experiencia de todos estos años nos ha demostrado que cualquier empresa, con independencia de su sector, tamaño, país y cultura, puede ser un gran lugar para trabajar. El secreto está en crear entornos de confianza que se basan, sobre todo, en las relaciones jefe-empleado y empleado-jefe. Es decir, yo tengo que tener la confianza de mi equipo y mi equipo tiene que tener confianza en mí como jefe. En este sentido, la clave radica en el tipo de liderazgo, el desarrollo que tiene la gente, la cultura de meritocracia, el estilo de comunicación, la coherencia, la transparencia, la cultura corporativa, etc.

A menudo se identifica erróneamente ser un buen lugar para trabajar con ofrecer a los empleados más salario o mayores beneficios sociales como un plus de transporte, seguro médico… Todas estas ventajas sociales están muy bien y son muy valoradas por los empleados, pero no hacen que la persona se implique y se comprometa más con la organización. Se trata de factores higiénicos que, una vez conseguidos, no hacen que una persona se motive, se ilusione ni se implique.

Habla de la importancia de establecer relaciones de confianza entre jefe y empleado. En este sentido, ¿cómo debe ser el estilo de liderazgo en una empresa Best Workplaces?

Hoy en día la fórmula según la cual el jefe manda y el empleado ejecuta es una receta caduca. Para nosotros, el elemento fundamental es que el mánager debe ser un jefe inspirador. Es decir, en una organización el jefe es el que más sabe, el que más se esfuerza, el que más me ayuda, aquel que no pierde los nervios en una situación de crisis y sabe tomar decisiones con la cabeza fría, el que tiene una estrategia clara de la compañía, el que sabe gestionar de una manera adecuada los recursos de la organización… pero además es una persona honesta y ética en su forma de comportarse, tanto personal como profesionalmente. Todas estas características hacen, al final, que sea un jefe que inspira. Cada vez más las empresas tienen una mayor sensibilidad en todos los temas relacionados con el liderazgo y han puesto más foco, más esfuerzos y más recursos para mejorar el liderazgo dentro de sus organizaciones. No obstante, creemos que todavía queda camino por recorrer en este sentido.

¿Qué otros elementos son clave para que una empresa sea considerada un buen lugar para trabajar?

La comunicación es un elemento muy importante, pero, aunque todas las empresas lo tienen claro, a menudo no es tan fácil llevarlo a la práctica porque factores como las prisas, la velocidad en la que sucede todo o la carga de trabajo provocan que los directivos y mandos intermedios pierdan el foco. Por otra parte, la transparencia también es un elemento muy importante a la hora de generar entornos de confianza. En la actualidad los empleados ya no viven para trabajar, trabajan para vivir. Esto no significa que las personas, el tiempo en el que están trabajando, no maximicen su desempeño y den lo mejor de sí mismas, pero hoy en día ya no se entienden las jornadas maratonianas de 15 horas. Todo lo contrario. La gente entiende que, para ser más eficiente, debe de tener un equilibrio en su vida.

En este sentido, ¿considera que el teletrabajo es una herramienta útil para conseguir este equilibrio?

Otra de las creencias erróneas es que para ser un gran lugar para trabajar tienes que ser una empresa que tenga el teletrabajo implantado. No es obligatorio. Hay compañías que, por sus procesos productivos o por su objeto social, no pueden hacer teletrabajo y, aun así, pueden ser una buena empresa para trabajar. Lo importante es que la compañía sea coherente con lo que puede prometer y aportar a su gente.

En cambio, desde Great Place to Work® apostamos por la flexibilidad horaria porque ¿qué sentido tiene exigir al empleado un horario rígido y estricto en su puesto de trabajo si no es necesaria su presencia física a una determinada hora? Si se obliga, sin necesidad, a una persona a entrar a una hora concreta puede significar que tenga que dedicar una hora y media para llegar al trabajo porque le coincide con la hora punta del tráfico. Al final, esto hace que la persona llegue a trabajar cansada, aburrida y enfadada y se empiece a plantear cosas. En cambio, si una empresa establece una horquilla de entrada y de salida hará la vida más fácil a sus empleados y esto repercutirá en el beneficio de la compañía.

Liberty Seguros, Mars en España, Cisco encabezan la lista Best Workplaces España 2017

El pasado 30 de marzo se celebró la ceremonia de entrega de los premios a las 50 mejores empresas para trabajar incluidas en la lista Best Workplaces España. Las empresas que encabezan el ranking 2017, que elabora la consultora Great Place to Work®, son Liberty Seguros (en la categoría de más de 1.000 empleados), Mars en España (de 500 a 1.000), Cisco (de 250 a 500), Mundipharma (de 100 a 250) y Visual MS (de 50 a 100).

El 75% de las empresas que forman parte de esta lista destacan por tener premios y prácticas para reconocer esfuerzos extraordinarios por parte de sus empleados. Además, el 98% cuentan con horario flexible y el 82% tiene implantadas medidas de teletrabajo. Por otra parte, el 85% de las empresas ofrece ayudas a la formación de sus empleados y el 95% tiene un código de conducta referido a combatir la discriminación por sexo, edad, orientación sexual y/o religión.