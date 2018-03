El mercado laboral no ha salido de la crisis

Jesús Ruiz Huerta,

director del Laboratorio de Fundación Alternativas

08/03/2018

Fundación Alternativas nació en 1997 con la voluntad de ser un cauce de incidencia y reflexión política, social, económica y cultural en España y Europa, en el marco

de una mundialización creciente. El objetivo central de sus impulsores es el análisis y definición de nuevas ideas, dirigiéndose al encuentro de los ciudadanos y del conjunto de la sociedad. Además, tiene el objetivo de hacer propuestas a los partidos políticos y otros actores económicos y sociales con la intención de que éstos las incorporen a la toma de decisiones.

¿Por qué un grupo de políticos e intelectuales progresistas decide crear, a finales de los 90, la Fundación Alternativas?

El país no tiene, ni tenía, demasiados centros de pensamiento, lo que en el mundo anglosajón llaman un think tank. Me parece que es muy importante, incluso desde la óptica de los partidos políticos, disponer de este tipo de instituciones que permitan analizar, con cierta distancia respecto a la toma de decisiones diarias, los problemas que afectan a la sociedad. La Fundación Alternativas fue creada en 1997, cuando se produce un cambio de gobierno en España, y hay un grupo de políticos que se dan cuenta de esas carencias que quizás afrontaron en su tiempo de gobierno.

¿Cuál es su objetivo?

El objetivo con el que nace la Fundación es el de aglutinar a personas con ideas progresistas, en un ámbito de izquierda lo más amplio posible, y también de centro. A pesar de que en su origen estaba muy vinculada al partido que entonces deja el poder, hay una preocupación por defender el apartidismo de la institución y estar al servicio del país desde un planteamiento de análisis de los problemas que afectan a nuestra sociedad.

El Laboratorio que usted dirige se centra, entre otros, en el análisis del mercado laboral. ¿En qué situación se encuentra?

Vivimos en una situación un poco contradictoria. Por un lado, las cifras macroeconómicas no son malas. Está creciendo la actividad económica y descendiendo las cifras de desempleo, pero, sin embargo, el mercado laboral no ha salido de la crisis porque las tasas de paro todavía son muy elevadas. El paro afecta especialmente a los jóvenes y tenemos un problema extraordinario porque nos estamos jugando el futuro. Creo que los sindicatos tienen toda la razón cuando dicen que apenas hay diálogo social. En el mercado de trabajo hay muchos problemas que es necesario afrontar de una manera sistemática y adecuada.

Además del desempleo, otra preocupación es la desigualdad salarial…

En efecto existe un nivel de desigualdad salarial muy alto, sobre todo si lo comparamos con la media de la UE. Esa desigualdad se manifiesta de distintas formas y una, especialmente preocupante, es la que afecta a las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En la actualidad el problema ya no radica en que exista una desigualdad en cuanto al salario base, hemos avanzado en ese terreno, pero los complementos continúan discriminando las retribuciones entre hombres y mujeres.

Por ejemplo, en términos de complementos por peligrosidad, se entiende que la peligrosidad está vinculada al trabajo con máquinas, que normalmente realizan hombres, y sin embargo no se considera peligroso el trabajo de las enfermeras que, en ocasiones, se encuentran en ámbitos sumamente peligrosos cuando se trata de determinadas enfermedades.

La empresa puede discriminar perfectamente manteniendo los mismos salarios base y asignando cantidades diferentes por categorías y concentrando a las mujeres en una categoría y a los hombres en otra o bien remunerando a los hombres las horas extra y a las mujeres dándoles tiempo de descanso. Esto está pasando en el mercado de trabajo, la brecha salarial se mantiene y luchar contra esto es muy difícil.

Ahí hay un problema cultural muy fuerte que nos afecta a todos y que se materializa en la empresa, pero que se da en la sociedad porque la aproximación que tenemos al mercado de trabajo los hombres y las mujeres es diferente. Todavía las mujeres valoran más la actividad doméstica y los hombres la valoramos, en general, menos.

¿Qué puede hacer la empresa para avanzar?

Además de la aplicación de reglas de igualdad, habría que demandar a las empresas más transparencia en la elaboración de los puestos de trabajo y de los complementos de manera que todo el mundo sepa a qué se debe cada remuneración y, así, se eviten las distancias, en términos retributivos, entre hombres y mujeres. Este es un trabajo que deberían hacer aquellos que están preocupados por la responsabilidad de las empresas en el terreno social que afecta claramente al ámbito del género.

Además, hay que trabajar en el ámbito cultural y en aspectos como los permisos de maternidad y paternidad. En este sentido, la propuesta de permisos iguales y no transferibles puede tener sentido si lo que queremos es empujar en dirección de evitar la brecha salarial y la discriminación de género.

Se están dando pasos, pero vamos muy despacio porque falta el sustrato básico. Creo que existe una preocupación por contratar a mujeres, entre otras cosas, por algunas cualidades específicas que no es tan frecuente que se den entre los hombres. En las empresas también hay la preocupación de buscar a los más competentes, sean hombres o mujeres.

¿El Gobierno debería dar ejemplo en cuestiones de paridad o de conciliación?

Soy partidario de entrar en estos temas y que se planteen con toda la intensidad. El problema es que, si damos los pasos demasiado pronto, quizás no podamos encontrar el eco social necesario para que esto avance. Creo que es relevante que la sociedad vea que hay gente que se preocupa por estos temas y desde el Gobierno, el Congreso de los Diputados y las instituciones públicas se puede hacer mucho porque al final son escaparates sociales con gran repercusión entre los ciudadanos.

¿Qué le parece que Naciones Unidas haya elaborado la Agenda 2030 y diga a las empresas que son parte de la solución?

Me parece que es parte de su misión y no solo es legítimo, sino también conveniente. Está muy bien que se reflexione sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lo importante es concretar una idea en esta dirección, materializarla con informes, perspectivas, objetivos… y luego monitorizarlo, controlar lo que está pasando y ofrecer información sobre el grado de cumplimiento o de incumplimiento de los Objetivos y de esto, desgraciadamente, sabemos menos. Es cierto que hay publicaciones, pero hay que comunicarlo continuamente.

Me parecen elementales los temas de lucha contra la pobreza, lucha por una educación adecuada para evitar la discriminación por género, los temas de sostenibilidad porque nos estamos jugando hoy el futuro de nuestros descendientes… Es completamente necesario que la ONU lleve a cabo este tipo de cuestiones, pero, insisto, hay que verlo desde una perspectiva dinámica y hay que contar con el apoyo de todas las Naciones, pero sobre todo de las más importantes y el hecho de que Estados Unidos se está bajando del barco es un hándicap tremendo.

Áreas de trabajo

Las áreas de trabajo de la Fundación Alternativas abarcan todas las políticas públicas, tanto desde un enfoque nacional como europeo y global. Así, el Laboratorio de Alternativas es el lugar desde donde se pretende impulsar la elaboración de propuestas rigurosas a cuestiones que preocupen a los ciudadanos. El Observatorio de Política Exterior (OPEX) no sólo analiza la política exterior española, sino también la política exterior en general y su repercusión en España, con especial interés en Europa, Estados Unidos, Asia-Pacífico y África. Además, dentro de OPEX, la Fundación tiene una importante área de Sostenibilidad que se encaraga de la elaboración del Informe anual de Sostenibilidad, entre otros. Por su parte, el Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC-FA) se constituye con el fin de estudiar, analizar y plantear iniciativas en los sectores de cultura y comunicación, tanto en España y la Unión Europea, como en Iberoamérica y territorios hispanos de Estados Unidos.